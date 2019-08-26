У Зеленского заговорили об отсрочке штрафов за хранение топлива без лицензии

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Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики планирует подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отсрочке введения штрафов за нарушения при хранении топлива до 1 января 2020 года, сообщил потенциальный глава комитета Даниил Гетманцев.

"Обязательно одним из первых решений будет перенесение вступления в силу штрафов по новой системе администрирования акциза на топливо с 1 октября на 1 января. За этот период мы должны существенно откорректировать систему администрирования этого акциза. Мы не успеваем сделать это буквально в первых законопроектах, поэтому переносим штрафы", – сказал Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина".

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По словам Гетманцева, изменения будут обсуждаться с представителями бизнеса, и уже в сентябре стороны должны выйти на согласованный вариант законопроекта.

Напомним, новые правила лицензирования производства, оптовой, розничной продажи и хранения топлива, были приняты в конце 2018 года. Они вступили в силу с 1 июля 2019 года. Кроме того с 1 января 2019 года ужесточился контроль за оборотом топлива в Украине.

Ранее также сообщалось, что борьба с фальсификатом топлива обвалила импорт авиакеросина.

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