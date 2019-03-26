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Uber покупает своего конкурента за рекордную сумму

Сегодня, 13:30

Служба такси решила "захватить" рынок Ближнего Востока

Фото: Reuters
Uber покупает своего конкурента за рекордную сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a0d/3a5/5c9a0d3a581e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a0d/3a5/5c9a0d3a581e5.jpg Бизнес Служба такси решила "захватить" рынок Ближнего Востока

Американская компания Uber Technologies заключила крупнейшую в своей истории сделку по покупке конкурента Careem, который работает на рынке Ближнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Uber.

Отмечается, что сумма сделки составила 3,1 млрд долларов. Деньгам Uber выплатит только 1,4 млрд долларов. Остаток покроют конвертируемыми нотами.

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Кроме того, для покупки Careem требуется разрешение регуляторных органов 15 стран, в которых работает этот сервис. В связи с этим сделка будет закрыта в I квартале 2020 года.

Бренд Careem сохранится даже после перехода в Uber.

Напомним, в 2018 году японский SoftBank купили 15% акций Uber за 48 млрд долларов. Соучредитель и бывший глава компании Трэвис Каланик получил около 1,4 млрд долларов в результате этой сделки и официально стал миллиардером.

А еще в 2017 году Uber решил работать с российским "Яндексом". В компаниях было принято решения инвестировать в объединенную компанию 325 млн долларов. Службы такси в некоторых странах имеют общих водителей и заказы. Украины это соглашение не коснулось.

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Тег такси, сделка, конкурент, Uber, Careem

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