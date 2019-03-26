Uber покупает своего конкурента за рекордную сумму
Служба такси решила "захватить" рынок Ближнего Востока
Американская компания Uber Technologies заключила крупнейшую в своей истории сделку по покупке конкурента Careem, который работает на рынке Ближнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Uber.
Отмечается, что сумма сделки составила 3,1 млрд долларов. Деньгам Uber выплатит только 1,4 млрд долларов. Остаток покроют конвертируемыми нотами.
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Кроме того, для покупки Careem требуется разрешение регуляторных органов 15 стран, в которых работает этот сервис. В связи с этим сделка будет закрыта в I квартале 2020 года.
Бренд Careem сохранится даже после перехода в Uber.
Напомним, в 2018 году японский SoftBank купили 15% акций Uber за 48 млрд долларов. Соучредитель и бывший глава компании Трэвис Каланик получил около 1,4 млрд долларов в результате этой сделки и официально стал миллиардером.
А еще в 2017 году Uber решил работать с российским "Яндексом". В компаниях было принято решения инвестировать в объединенную компанию 325 млн долларов. Службы такси в некоторых странах имеют общих водителей и заказы. Украины это соглашение не коснулось.
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