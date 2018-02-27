Участникам АТО с инвалидностью помогут открыть бизнес

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5518, который предусматривает предоставление одноразовой финансовой помощи на развитие собственного бизнеса человеку с инвалидностью, которая получена во время участия в антитеррористической операции (АТО).

"За" проголосовали 237 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

На финансовую помощь, согласно документу, могут рассчитывать физические лица-предприниматели (ФЛП) с инвалидностью, полученной вследствие ранения, контузии или увечья во время непосредственного участия в АТО.

Законопроект еще должны доработать ко второму чтению.

Напомним, ранее Государственная служба занятости начала создавать центры развития предпринимательства. Стать бизнесменами предлагают, прежде всего, тем, для кого нет свободных вакансий или у кого тестирование выявило склонность к предпринимательству. Им рекомендуют пройти обучение на курсах "Основы предпринимательской деятельности". Там обещают дать знания по основам учета и налогообложения, экономики, маркетинга и бизнес-планирования.

Как сообщалось, в Верховной Раде Украины предложили создать Министерство по делам ветеранов - для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.