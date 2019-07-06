"Удаленка" и гибкий график: бизнес в Украине активно осваивает новшества

Работа в креативных пространствах, коворкингах или опенспейсах позволяет предпринимателям устанавливать контакты

Фото: Pixabay

Уже несколько лет для украинцев становится принципиальным гибкий график работы. Согласно данным исследования IWG, 75% опрошенных жителей нашей страны отметили, что свободный график помогает быть более продуктивным, а двое из пяти респондентов считают, что такой формат развивает креативность и позволяет эффективнее проводить совещания.

На этом фоне, украинские бизнесмены ищут новые подходы к построению деловых отношений, а в Украине стремительно меняется подход к организации рабочего пространства, сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе Spaces. Специалисты отмечают, что интерес у предпринимателей вызывает не только гибкий стиль работы, но и нетворкинг – деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные задачи.

"С помощью членства в бизнес-сообществах предприниматели легче заводят новые знакомства. Согласно данным Great Business Schools, 95% бизнесменов утверждают, что построение длительных деловых отношений формируется через личный контакт с потенциальным партнером. Работа в креативных пространствах, коворкингах или опенспейсах помогает владельцам бизнеса обеспечить максимальное взаимодействие с соседями-предпринимателями. В результате живого общения, бизнесмены могут найти не только новые решения существующих проблем или бизнес-задач, но и возможности для совместной работы и сотрудничества", – объясняют эксперты.

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При этом стремления украинского бизнеса соответствуют мировым трендам. Так, в мире более 1,3 млрд сотрудников работают удаленно, а количество коворкингов увеличилось с 1 130 в 2011 году до 13 800 в 2017 году (по данным Cushman&Wakefield).

"Классический формат офиса уже не удовлетворяет потребностей сегодняшней команды и бизнеса. На первом плане гибкость и нетворкинг как новые условия эффективности. Офис также сегодня должен служить местом силы и вдохновения для команды. Все это –фундаментальная трансформация офисной недвижимости и восприятия офиса как услуги, позволяющая работать в удобном для бизнеса и сотрудников формате", – считает директор Spaces в Украине Юлия Литвиненко.

Ранее схожие тенденции заметили в Международной организации труда (МОТ). По данным МОТ, нестандартные формы занятости становятся все популярнее по всему миру. При этом доля такой занятости в Азии оказалась выше, чем в Европе.

Напомним, в Украине разрабатывается новый Трудовой кодекс, который, помимо прочего, должен улучшить защиту прав "удаленщиков". Ппроект Верховная Рада в первом чтении приняла еще четыре года назад, но "воз и ныне там".

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