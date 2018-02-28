Украина конфисковала одесское предприятие Курченко

Сегодня, 18:27

Ориентировочная стоимость имущества составляет более 100 млн грн

Сергей Курченко. Фото: metalist.ua
Сергей Курченко. Фото: metalist.ua

Одно из предприятий, задействованных в преступной схеме, организованной объявленным в розыск украинским бизнесменом Сергеем Курченко, подверглось процедуре спецконфискации. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По словам Сарган, речь идет об ООО "Лагуна-Рени".

"Применена спецконфискация к предприятию, задействованному в "преступной схеме Курченко". В ходе расследования сделок с нефтепродуктами благодаря совместной работе прокуратуры Одесской области, Национальной полиции, Службы безопасности и Фискальной службы по решению суда применена спецконфискация в пользу государства ООО "Лагуна-Рени". Ориентировочная стоимость этого имущества составляет более 100 млн грн", – написала Сарган на своей странице в Facebook.

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По данным Генпрокуратуры, предприятие было приобретено в 2012 году членами преступной организации под руководством Курченко и использовалось для маскировки преступлений под видом фиктивного вывоза топлива для уклонения от уплаты налогов.

Как известно, бизнесмен Курченко считается приближенным к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Курченко объявлен в международный розыск. Перед новым годом Печерский районный суд Киева арестовал медиахолдинг Курченко.
Украина, предприятие, Курченко, спецконфискация, Лагуна-Рени

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"Сегодня"

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