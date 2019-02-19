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Украина нацелилась на ТОП-30 рейтинга Doing Business

Сегодня, 09:37

Оценка Всемирного банка очень важна для привлечения инвесторов, пояснили в Минэкономразвития

Максим Нефьодов
Максим Нефьодов. Фото: Сегодня
Украина нацелилась на ТОП-30 рейтинга Doing Business //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bae/2e9/5c6bae2e9c76e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bae/2e9/5c6bae2e9c76e.jpg Бизнес Оценка Всемирного банка очень важна для привлечения инвесторов, пояснили в Минэкономразвития

Перед Украиной стоит задача подняться до ТОП-30 стран в рейтинге Doing Business, который составляет Всемирный банк. Об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов в интервью сайту "Сегодня".

По словам чиновника, уже сейчас наблюдаются предпосылки для роста объема инвестиций в украинскую экономику, однако это не предел.

"В 2019 году будем бороться за то, чтобы объем инвестиций в украинскую экономику увеличивался. ... Мы точно имеем позитивный тренд. Мы растем на 3% в год в ВВП, у нас стабильный курс гривни и самая низкая инфляция за последние несколько лет. Мы растем во всех основных рейтингах: и по легкости ведения бизнеса, и по инновационности, и по логистической доступности", – сказал Нефьодов.

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Он, в частности, отметил, что Украина за пять лет значительно поднялась в рейтинге Doing Business, который очень важен для инвесторов. При этом Нефьодов настаивает: нашей стране не следуюет останавливаться на достигнутом.

"Рейтинг составляется Всемирным банком, и на него в первую очередь смотрят инвесторы, когда выбирают, куда заводить деньги. И Украина здесь демонстрирует очень значительный прогресс. За пять лет мы поднялись со 112-го на 71-е место. В мире очень мало подобных примеров. Украина стала второй в мире по темпам роста в этом рейтинге. И это выделяет нас среди других стран, и возбуждает интерес инвесторов.Конечно, 71-м местом вряд ли стоит гордиться. Наша задача на следующие 5 лет – попасть хотя бы в ТОП-30", – считает чиновник.

Как сообщалось, Украина занимает 71-е место в рейтинге Doing Business среди 190 стран мира, поднявшись за год на пять строчек вверх. Позиция Украины – между Киргизией и Грецией.

Доклад "Ведение бизнеса" (Doing Business Report) — ежегодное исследование группы Всемирного банка, оценивающее простоту осуществления предпринимательской деятельности на основе 11 индикаторов. Доклад посвящен оценке нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий, и порядку их применения на практике. 

Рейтинг Doing Business составляется с 2003 года и обычно публикуется осенью. С 2005 года (Doing Business 2006) в докладе присутствует рейтинг государств по легкости ведения бизнеса, а с 2006 года (DB 2007) страны ранжируются также и по индикаторам. Исследования Doing Business не только указывают на проблемы, которые препятствуют развитию предпринимательства, но и определяют их причины и содержат рекомендации о проведении необходимых реформ.

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Тег инвестиции, инвесторы, Украина, Doing Business, Нефьодов

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