Украина нацелилась на ТОП-30 рейтинга Doing Business
Оценка Всемирного банка очень важна для привлечения инвесторов, пояснили в Минэкономразвития
Перед Украиной стоит задача подняться до ТОП-30 стран в рейтинге Doing Business, который составляет Всемирный банк. Об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов в интервью сайту "Сегодня".
По словам чиновника, уже сейчас наблюдаются предпосылки для роста объема инвестиций в украинскую экономику, однако это не предел.
"В 2019 году будем бороться за то, чтобы объем инвестиций в украинскую экономику увеличивался. ... Мы точно имеем позитивный тренд. Мы растем на 3% в год в ВВП, у нас стабильный курс гривни и самая низкая инфляция за последние несколько лет. Мы растем во всех основных рейтингах: и по легкости ведения бизнеса, и по инновационности, и по логистической доступности", – сказал Нефьодов.
Он, в частности, отметил, что Украина за пять лет значительно поднялась в рейтинге Doing Business, который очень важен для инвесторов. При этом Нефьодов настаивает: нашей стране не следуюет останавливаться на достигнутом.
"Рейтинг составляется Всемирным банком, и на него в первую очередь смотрят инвесторы, когда выбирают, куда заводить деньги. И Украина здесь демонстрирует очень значительный прогресс. За пять лет мы поднялись со 112-го на 71-е место. В мире очень мало подобных примеров. Украина стала второй в мире по темпам роста в этом рейтинге. И это выделяет нас среди других стран, и возбуждает интерес инвесторов.Конечно, 71-м местом вряд ли стоит гордиться. Наша задача на следующие 5 лет – попасть хотя бы в ТОП-30", – считает чиновник.
Как сообщалось, Украина занимает 71-е место в рейтинге Doing Business среди 190 стран мира, поднявшись за год на пять строчек вверх. Позиция Украины – между Киргизией и Грецией.
Доклад "Ведение бизнеса" (Doing Business Report) — ежегодное исследование группы Всемирного банка, оценивающее простоту осуществления предпринимательской деятельности на основе 11 индикаторов. Доклад посвящен оценке нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий, и порядку их применения на практике.
Рейтинг Doing Business составляется с 2003 года и обычно публикуется осенью. С 2005 года (Doing Business 2006) в докладе присутствует рейтинг государств по легкости ведения бизнеса, а с 2006 года (DB 2007) страны ранжируются также и по индикаторам. Исследования Doing Business не только указывают на проблемы, которые препятствуют развитию предпринимательства, но и определяют их причины и содержат рекомендации о проведении необходимых реформ.
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