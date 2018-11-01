Украина полностью потеряла две породы свиней
Эксперты отмечают большие проблемы в украинском свиноводстве
Кроме того, что Украина "проседает" в торговле свининой, в 2018 году страна полностью потеряла две породы свиней – миргородскую и большую черную. Об этом рассказал член-корреспондент НААН Украины "Институт свиноводства" Николай Березовский в интервью порталу "АгроЮг".
"На сегодняшний день, я бы сказал, произошла трагедия с нашей первой отечественной породой – миргородской, – которую "съела" АЧС (африканская чума свиней. – Ред.) буквально три месяца назад. Сегодня очень трудно пополнить стада. Ранее исчезли племенные репродукторы. И большая черная порода. Было два хозяйства в Донецкой области и Полтавской области, их ликвидировали. В Полтавской области также была чума, и все свиньи погибли. Больше нет этой породы", – рассказал Березовский.
По его словам, сейчас в украинском свиноводстве чрезвычайно большое количество проблем. Поголовье свиней в Украине резко снизилось – за два года поголовье свиней уменьшилось на 2 млн.
Березовский также отметил, что в 2010 году в Украине было более 90 племенных заводов, а в 2018 году осталось уже 48. Как отметил специалист, это происходит из-за потери потребителя племенной продукции.
При этом, как сообщала ассоциация "Свиноводы Украины", наша страна еще может стать мировыми лидером по производству свинины.
Вы сейчас просматриваете новость "Украина полностью потеряла две породы свиней". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"