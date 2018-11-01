Украина полностью потеряла две породы свиней

Кроме того, что Украина "проседает" в торговле свининой, в 2018 году страна полностью потеряла две породы свиней – миргородскую и большую черную. Об этом рассказал член-корреспондент НААН Украины "Институт свиноводства" Николай Березовский в интервью порталу "АгроЮг".

"На сегодняшний день, я бы сказал, произошла трагедия с нашей первой отечественной породой – миргородской, – которую "съела" АЧС (африканская чума свиней. – Ред.) буквально три месяца назад. Сегодня очень трудно пополнить стада. Ранее исчезли племенные репродукторы. И большая черная порода. Было два хозяйства в Донецкой области и Полтавской области, их ликвидировали. В Полтавской области также была чума, и все свиньи погибли. Больше нет этой породы", – рассказал Березовский.

По его словам, сейчас в украинском свиноводстве чрезвычайно большое количество проблем. Поголовье свиней в Украине резко снизилось – за два года поголовье свиней уменьшилось на 2 млн.

Березовский также отметил, что в 2010 году в Украине было более 90 племенных заводов, а в 2018 году осталось уже 48. Как отметил специалист, это происходит из-за потери потребителя племенной продукции.

При этом, как сообщала ассоциация "Свиноводы Украины", наша страна еще может стать мировыми лидером по производству свинины.