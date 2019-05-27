Украина получит 200 млн долларов в кредит от Всемирного банка: куда пойдут деньги

Займ предоставляется в рамках специальной программы

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Всемирный банк (ВБ), который озвучил тревожный прогноз, предоставит Украине займ в размере 200 млн долларов на реализацию "Программы на основе результатов по ускорению частных инвестиций в сельское хозяйство". Как сообщает пресс-служба организации, такое решение принял совет исполнительных директоров ВБ.

Программа призвана расширить возможности малых и средних предприятий в сельскохозяйственном секторе. Ожидается, что это усилит прозрачность конкурентоспособность сельского хозяйства в Украине, а также упростит доступ малого и среднего бизнеса к экспортным рынкам.

"Все это – ключевые предпосылки для успешного развития сельскохозяйственного сектора", – отмечает Всемирный банк.

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В ВБ напомнили, что что экспорт сельскохозяйственной продукции остается основной движущей силой украинской экономики: на нее приходится почти 42% (18 млрд долларов) общей стоимости экспорта. Аналитики банка уверены: сейчас сектор не полностью использует потенциал, а его лучшее использование вместе с увеличением объемов экспорта могло бы внести значительный вклад в экономический рост.

"Украина может ускорить свое экономическое развитие путем повышения эффективности и укрепления прозрачности своей сельскохозяйственной отрасли. Повышение производительности сельского хозяйства на 30% могло бы в течение следующих пяти лет увеличить ВВП на дополнительные 4,4%", считает директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП Украины, ухудшил прогноз по инфляции в 2019 году.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, когда украинцы смогут почувствовать на своем кошельке улучшения в экономике:

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