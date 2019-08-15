У Зеленского анонсировали важную презентацию во время IT-форума в Запорожье

IT-форум в 2018 году. Фото: global-itf.net

На ежегодном IT-форуме в Запорожье 27 сентября будет впервые представлен бренд цифрового государства в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, который оказывает поддержку при проведении мероприятия.

"Украина превратится из аутсорсинговой страны в ту, что создает продукты в сфере информационных технологий. Именно поэтому мы всей командой во главе с Офисом президента радостью поддерживаем инициативы, которые соответствуют нашему видению перспектив развития государства, и, кроме этого, направленные на раскрытие имеющихся возможностей для бизнеса в эпоху цифровых изменений, а также на популяризацию ценности инноваций среди украинцев в целом. Одной из таких инициатив является International IT Forum в Запорожье", – подчеркнул советник президента Михаил Федоров на рабочей встрече с организаторами форума.

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Сообщается, что на форуме будут работать три локации:

Панельная дискуссия, где эксперты будут обсуждать имеющиеся возможности государственно-частного партнерства в пределах диджитализации в государстве. Выступления владельцев и руководителей компаний мирового уровня, посвященные современным трендам в сфере внедрения инноваций как в бизнесе, так и в государственном или муниципальном управлении. Интерактивная выставочная зона с экспонатами от компаний (разработки в области робототехники, виртуальной и дополненной реальности, автоматизации, smart-технологий и т.п.).

International IT Forum – это международное мероприятие, которое в 2019 году объединит более 3 тысяч национальных и международных компаний из сферы инноваций и IT. Главная цель – популяризация ценности качественной жизни с внедренными инновациями, демонстрация комфорта, удобства и доступности цифровых изменений, которые происходят в государстве.

Напомним, Офис президента работает над внедрением концепции "Государство в смартфоне". Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский пообещал экспертам и организациям IT-сектора полную свободу и помощь в осуществлении проекта. Также Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугам:

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