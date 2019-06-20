Украина попадет в ТОП-10 Doing Business и избавится от "унизительного" кредитного рейтинга – Зеленский

Президент оптимистично смотрит на инвестиционные перспективы страны

Фото: пресс-центр НБУ

Одними из ключевых задач государства, наряду с обеспечением условий для работы бизнеса, является улучшение кредитного рейтинга Украины и повышение места страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Об этом он заявил на встрече с бизнес-сообществом в Киеве.

"Мы работаем для улучшения кредитного рейтинга. Сейчас мы имеем "В-" (низкий инвестиционный класс. – Ред.), такой же как Мали, Сальвадор... Это унизительно для европейской страны. Уверен, за несколько лет мы это изменим", – сказал Зеленский.

При этом Зеленский уверен, что Украина способна за три-четыре года войти в ТОП-10 Doing Business. Как известно, в 2018 году Украина заняла 71-е место в рейтинге среди 190 стран мира, переместившись за год на пять строчек вверх.

Впрочем, при этом Украина стала второй по темпам роста в рейтинге Doing Business. Ранее заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов заявлял, что перед Украиной стоит задача войти в ТОП-30 стран в этом рейтинге.

Доклад "Ведение бизнеса" (Doing Business Report) — ежегодное исследование ВБ, которое оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности на основе 11 индикаторов. Рейтинг составляется с 2003 года.

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