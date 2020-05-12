Украина потеряла полмиллиарда долларов экспорта из-за протекционизма и закрытия рынков – эксперт

Экспорт полуфабрикатов вырос на 7,5%, а проката – упал почти на 16%, говорит Андрей Тарасенко

Из-за протекционизма Украина потеряла за четыре месяца текущего года 0,5 млрд долларов экспорта черных металлов. Об этом написал главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко в своей колонке, сообщает znaj.ua.

"Украина потеряла 0,5 млрд долларов экспорта черных металлов за первые четыре месяца этого года. Продажи за рубеж в денежном выражении снизились на 15,5%. Причиной этому не только падение цен. Действительно, ситуация на рынках гораздо хуже, чем годом ранее. Цены на плоский прокат за январь-апрель упали в среднем на 6-7% г./г., на арматуру – на 10%, на полуфабрикаты – на 10-12%. Но также имеет место снижение физических объемов на 300 тыс. т, или на 5,4%. И здесь мы видим интересную особенность: экспорт полуфабрикатов вырос на 7,5%, в то время как проката – упал почти на 16%. Именно это является одним из последствий развития протекционизма в мире", – написал Тарасенко.

По его словам, усиление протекционизма – это новая тенденция последних лет, и экономический кризис, вызванный коронавирусом, ее лишь усилит, что для Украины будет означать дальнейшее вытеснение с мировых рынков.

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"Если анализировать структуру экспорта металлургической продукции из Украины, то любые изменения, происходившие в последние пять лет, обусловлены только введением против отечественной продукции различных ограничительных мер. Таковых насчитывается 36 в 13 странах. Если просто, то сначала нас "выгнали" из стран СНГ. Потом из США и ЕС – в страны MENA. Теперь из стран MENA. Но дальше бежать уже некуда", – написал Тарасенко.

Он также подчеркнул, что протекционизм является новой нормой, к которой нужно приспосабливаться, нейтрализовывать последствия и, по возможности, извлекать выгоду, так как это явление никуда не исчезнет в ближайшее время.

Напомним, директор информационно-аналитического центра GMK Center Станислав Зинченко рассказал в эфире "Украина 24", что страна в 2020 году может потерять 1,5 млрд долларов из-за падения экспорта черных металлов .

Также напомним, что гендиректор СКМ Олег Попов назвал металлургию, энергетику и аграрный сектор локомотивом экономического восстановления Украины .

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