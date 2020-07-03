Украина разочаровывает инвесторов – исследование

На фоне снижения инвестиций в Украину индекс привлекательности нашей страны для вложений в первой половине 2020 года составил 2,51 баллов из пяти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. Такие результаты были получены в рамках исследования инвестиционной привлекательности Украины, которое каждые полгода проводит Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).
До таких показатель инвестиционная привлекательность страны не снижалась с 2015 года.
"Мы наблюдаем беспрецедентное ухудшение настроений инвесторов, которое сопоставимо с посткризисными настроениями 2015 года. К негативному влиянию вынужденных карантинных мероприятий, продолжавшихся более двух месяцев, добавилась кадровая турбулентность в правительстве и замедление темпов реформ. Без дальнейших структурных изменений в направлении борьбы с коррупцией, реформирования судов и правоохранительных органов, увеличения экономической свободы и стабильного законодательства настроения даже самых больших оптимистов, которыми являются предприниматели в Украине, будут еще больше ухудшаться", – прокомментировала результаты исследования исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.
Читайте также: "Последняя капля": Dragon Capital приостановила инвестиции из-за отставки главы НБУ
Так, настроения генеральных директоров существенно ухудшились. Только 4% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным, тогда как при прошлом исследовании таких было 17%. Большинство – 62% – считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, а еще 34% – нейтральным.
Оценка динамики бизнес-климата тоже указывает на негативную тенденцию. 55% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими шестью месяцами, еще 35% убеждены, что условия ведения бизнеса не изменились, и только 10% считают, что они несколько улучшились.
Среди положительных моментов, которые отметили бизнес-лидеры за последние полгода:
- запуск рынка земли;
- валютная либерализация;
- продолжение сотрудничества с МВФ;
- снижение учетной ставки НБУ;
- стабильная национальная валюта.
К традиционным проблемам, негативно влияющим на бизнес-климат, инвесторы отнесли:
- слабую судебную систему;
- отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией;
- значительное влияние теневой экономики;
- внедрение ограничительных мер из-за COVID-19;
- постоянные ротации в составе правительства;
- повышение налогового давления и изменение налогового законодательства;
- приостановку реформ.
Прогнозы по следующим полгода тоже не слишком оптимистичные. Только 15% СЕО надеются на улучшение инвестиционного климата в течение следующих шести месяцев. В предыдущей волне опроса 41% СЕО высказывали оптимистические ожидания.
Как сообщалось, инвестиции по всему миру также заметно сократились из-за распространения коронавируса. В целом эксперты оценивают потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк