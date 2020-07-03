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Украина разочаровывает инвесторов – исследование

3 июля, 13:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Уровень доверия к стране снизился до показателей 2015 года

На фоне снижения инвестиций в Украину индекс привлекательности нашей страны для вложений в первой половине 2020 года составил 2,51 баллов из пяти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости. Такие результаты были получены в рамках исследования инвестиционной привлекательности Украины, которое каждые полгода проводит Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА).

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До таких показатель инвестиционная привлекательность страны не снижалась с 2015 года.

"Мы наблюдаем беспрецедентное ухудшение настроений инвесторов, которое сопоставимо с посткризисными настроениями 2015 года. К негативному влиянию вынужденных карантинных мероприятий, продолжавшихся более двух месяцев, добавилась кадровая турбулентность в правительстве и замедление темпов реформ. Без дальнейших структурных изменений в направлении борьбы с коррупцией, реформирования судов и правоохранительных органов, увеличения экономической свободы и стабильного законодательства настроения даже самых больших оптимистов, которыми являются предприниматели в Украине, будут еще больше ухудшаться", – прокомментировала результаты исследования исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

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Так, настроения генеральных директоров существенно ухудшились. Только 4% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным, тогда как при прошлом исследовании таких было 17%. Большинство – 62% – считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, а еще 34% – нейтральным.

Оценка динамики бизнес-климата тоже указывает на негативную тенденцию. 55% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими шестью месяцами, еще 35% убеждены, что условия ведения бизнеса не изменились, и только 10% считают, что они несколько улучшились.

В тренде
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Среди положительных моментов, которые отметили бизнес-лидеры за последние полгода:

  • запуск рынка земли;
  • валютная либерализация;
  • продолжение сотрудничества с МВФ;
  • снижение учетной ставки НБУ;
  • стабильная национальная валюта.

К традиционным проблемам, негативно влияющим на бизнес-климат, инвесторы отнесли:

  • слабую судебную систему;
  • отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией;
  • значительное влияние теневой экономики;
  • внедрение ограничительных мер из-за COVID-19;
  • постоянные ротации в составе правительства;
  • повышение налогового давления и изменение налогового законодательства;
  • приостановку реформ.
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Прогнозы по следующим полгода тоже не слишком оптимистичные. Только 15% СЕО надеются на улучшение инвестиционного климата в течение следующих шести месяцев. В предыдущей волне опроса 41% СЕО высказывали оптимистические ожидания.

Как сообщалось, инвестиции по всему миру также заметно сократились из-за распространения коронавируса. В целом эксперты оценивают потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов.

Видео: Reuters

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бизнес инвестиции исследование ЕБА Анна Деревянко

Источник: Сегодня

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