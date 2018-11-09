Украина стремительно теряет экспорт свинины

С января по октябрь 2018 года украинские предприятия продали за границу 1,54 тыс. тонн свинины. Это втрое меньше, чем за тот же период 2017 года, свидетельствуют данные таможенной статистики.

В денежном выражении экспорт свинины из Украины составил 3,3 млн долларов. Это тоже втрое меньше прошлогодних результатов.

Зато импортной свинины в Украине становится все больше. Закупки этого типа мяса за 10 месяцев 2018 года увеличились в натуральном выражении в 5,7 раза – до 23,4 тыс. тонн. Потратила на это Украина 43,2 млн долларов, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году.

Как отмечали ранее эксперты, в отечественном свиноводстве накопилось чрезвычайно большое количество проблем. Поголовье свиней в Украине резко снизилось – за два года оно уменьшилось на 2 млн голов. В 2010 году в стране было более 90 племенных заводов, а в 2018 году осталось уже 48.

Кроме того, Украина полностью потеряла две породы свиней - миргородскую и большую черную.

При этом украинские аграрии считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. А потому дефицит отечественного мяса покрывается импортом.