Украина ввела санкции против WebMoney

Интернет-провайдерам нужно будет заблокировать доступ к этому сервису электронных денег

Электронная платежная система WebMoney внесена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщается в тексте указа президента №126/2018.

Санкции вводятся на срок три года.

Они предусматривают:

блокирование активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом);

ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

Кроме того, согласно санкциям, в отношении WebMoney вводится запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисам, в т.ч. к 40 субдоменам.

На компанию также распространяются и другие санкции, в том числе: запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства, на ввоз и вывоз из Украины валютных ценностей; запрет регистрации НБУ участника международной платежной системы; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Аналогичные санкции вводятся в отношении компаний "ВМР" и "ВебМаниРу".

Напомним, 2 мая СНБО Украины ввело в действие санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения. На днях президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.

Также Кабинету министров Украины поручено подать в месячный срок предложения о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры применения, реализации и мониторинга санкций.

Под действие санкций также попали российские телеканалы и радио. Помимо этого, украинским компаниями запретили пользоваться программным обеспечением "Московской биржи".