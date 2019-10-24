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Украина поднялась сразу на семь пунктов в рейтинге Doing Business 2020, который составляет Всемирный банк (ВБ). Рейтинг оценивает легкость ведения бизнеса в разных странах. В прошлом году в этом рейтинге Украина прибавила пять мест в рейтинге.

Так, Украина теперь занимает 64-е место среди 190 стран. Позиция Украины – между Индией и Пуэрто-Рико. Возглавляет рейтинг Новая Зеландия, за ней разместились Сингапур и Гонконг.

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Согласно данным Всемирного банка, за год Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются при составлении рейтинга. Наибольший прогресс зафиксирован по компоненту "Защита миноритарных акционеров" (+27 пунктов). Рост произошел благодаря открытию информации о конечных бенефициарах. Также существенное повышение показал компонент "Получение разрешения на строительство" (+10).

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Кроме того, на повышение позиций Украины в рейтинге повлияли положительные изменения по следующим компонентам "Подключение к электросетям", "Международная торговля", "Регистрация имущества", Доступ к кредитам".

Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на семь позиций – это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и зеленый свет для иностранных инвесторов", – прокомментировал успехи Украины премьер-министр Алексей Гончарук.

В тренде Украина заметно поднялась в рейтинге Doing Business

Он уточнил, нынешнее продвижение Украины в рейтинге "это только начало", и Кабмин продолжает работу в этом направлении.

"Три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад – закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", - отметил Гончарук.

Как сообщалось, в июне-2019 президент Украины Владимир Зеленский поставил цель для Украины – попасть в ТОП-10 Doing Business и избавиться от "унизительного" кредитного рейтинга. Глава государства уверен, что попасть в десятку самых удобных для бизнеса стран Украина сможет за три-четыре года.

Доклад "Ведение бизнеса" (Doing Business Report) – это ежегодное исследование группы Всемирного банка, которое оценивает простоту осуществления предпринимательской деятельности. Доклад посвящен оценке нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий, и порядку их применения на практике.

Доклад составляется с 2003 года и обычно публикуется осенью. С 2005 года (Doing Business 2006) в докладе присутствует рейтинг государств по легкости ведения бизнеса, а с 2006 года (DB 2007) страны ранжируются и по индикаторам. Кроме того, исследования Doing Business не только указывают на проблемы, которые препятствуют развитию предпринимательства, но и определяют их причины и содержат рекомендации о проведении необходимых реформ.

Напомним, при этом предприниматели в Украине бьют тревогу из-за ряда налоговых новаций:

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