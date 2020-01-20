Украинцам готовят новые правила работы: чего ждать

Новый законопроект "О труде", который уже зарегистрирован в Верховной Раде, содержит много интересного о рабочем времени, отпусках, правилах начисления зарплаты, работы из дома и даже субсидиях. Споров вокруг этого документа уже возникло немало – начиная с того, нужно ли вообще что-то менять, и заканчивая эпитетами "рабский" и "неконституционный". Новости "Сегодня" решили разобраться в ситуации.

Уже 30 лет Украина является независимой, а потому не может работать по законам советских времен. Должен появиться новый Трудовой кодекс с четко прописанными правилами отношений между работником и работодателем, которые будут действовать в реальной жизни, а не только на бумаге. Впрочем, вместо обещанного Трудового кодекса правительство подало в парламент проект закона "О труда" с 98 статьями – чтобы ускорить рассмотрение.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов уверен, что государство больше не должно запрещать работодателю увольнять персонал. Мол, это как запрет на интимные отношения вне брака.

Статья 35 законопроекта гласит: "Работодатель вправе по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в срок от 15 до 90 дней – в зависимости от периода работы. Работодатель имеет право уволить работника "день в день", заменив сроки предупреждения денежной компенсацией". А вот статья 36-я: "Работодатель имеет право уволить работника, если тот нарушил условия трудового договора более двух раз за полгода". Эти нормы об увольнении стали едва ли не самыми дискуссионными.

"Работодателю будет проще, он не будет связан некоторыми нормами, которые действовали в КЗоТе, это позволит сделать рынок труда более динамичным. Анализируя практику трудовых споров, есть мнение, что какая‑то внушительная часть работников злоупотребляет этими нормами в своих интересах. И работодатель теряет значительные материальные ресурсы", – объясняет политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак.

"Та же статья 35 закона "О труде" означает только одно: увольнение работника на основании одностороннего желания работодателя. Компенсация будет – три копейки. Учитывая уровень официальных зарплат на большинстве предприятий Украины, это будут мизерные деньги", – не соглашается заместитель председателя Атомпрофсоюза Павел Прудников.

Кроме того, в законопроекте есть запрет на увольнение работников из-за дискриминации или мести. Вводится и понятие "моббинга" – то есть травли. В таком случае работникам нужно будет обратиться в суд. Однако не все конфликты будут решаться в судебном порядке.

"Вводится медиация решения трудовых споров досудебного типа. Когда стороны ведут между собой переговоры. Небольшая западная новация в украинском законодательстве", – отмечает Постернак.

Среди прочих нововведений – семь видов трудовых договоров вместо трех, описанных в действующем кодексе:

Бессрочный. Срочный (до пяти лет). Краткосрочный (до двух месяцев). Сезонный (до восьми месяцев). С нефиксированным рабочим временем (без гарантий постоянной работы, с оплатой за фактически отработанное время, но не меньше восьми часов в месяц). Ученический (позволяет совмещать работу и учебу несовершеннолетним, срок – до шести месяцев). С домашним работником (физическим лицом, которое занимается домашней работой в рамках трудовых отношений с работодателем не меньше 80 часов в месяц. Это могут быть, например, няни, уборщики, садовники. Впрочем, точного перечня в законопроекте нет.

"Положительным в новом законе является тот факт, что все трудовые договора будут письменные. Будет жесткий образец установленного трудового договора. Есть такое понятие как "надомная работа". Регулируется аутсорсинг. И так далее", – подчеркивает Постернак.

Следовательно, стороны смогут договариваться о каких условия труда. У человека появится возможность официально работать на нескольких работах. Поэтому в Минэкономики надеются на снижение безработицы.

"Цель этого законопроекта – помочь людям легче найти работу и больше зарабатывать. Один миллион рабочих мест мы обещали до 2024 года и мы сделаем. Наш рынок труда очень медленно работает. Это потери для экономики. 1,6 млн человек ищут работу в среднем три с половиной месяца. Мы хотим это уменьшить до двух месяцев", – заявил министр Милованов.

Сорокачасовая рабочая неделя, отпуск 24 дня, гарантированный государством размер минимальной зарплаты, больничные, сохранение места за женщиной в декрете, и даже праздничные нерабочие дни – все это обещают оставить. А вот от льгот и прав, которые фактически не выполняются, будут отказываться.

"У нас много на бумаге льгот, но низкая заработная плату. У нас оплата женского труда ниже, чем у мужчин. В то же время на бумаге мы видим много защиты прав женщин. Закрепив в законодательстве минимальную защиту на уровне европейской защиты, мы должны получить более высокие заработные платы, чем они есть сейчас", – говорит председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Сейчас, по данным Минэкономики, из 28,5 млн украинцев работоспособного возраста легально работают только 12,8 млн. Как поощрить платить налоги фрилансеров или нянь, в правительстве пока не придумали. И признают: один лишь закон о труде не выведет трудовые отношения из тени. В целом это – задача налоговой реформы.

Напомним, налоговую реформу в Украине планируют провести в 2020 году. Как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, новое налоговое законодательство должно заработать с 2021 года.

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