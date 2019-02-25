Украинцам разрешили большие "зарплаты в конвертах": что изменилось на самом деле

Бизнес никто не освобождал от налогов – даже при выплате зарплат наличными, поясняет юрист

Фото: пресс-центр НБУ

Украинцам разрешили большие "зарплаты в конвертах": что изменилось на самом деле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d6b/139/5c6d6b1394a41.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d6b/139/5c6d6b1394a41.jpg 2019-02-25T16:44:00+02:00 Бизнес Бизнес никто не освобождал от налогов - даже при выплате зарплат наличными, поясняет юрист

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил украинским предприятиям выплачивать зарплаты более 50 тысяч гривен наличными. Это решение вызвало в обществе неоднозначную реакцию - некоторые решили, что в стране легализовали "зарплаты в конвертах", за которые не нужно платить налоги.

Так ли это на самом деле, объяснила сайту "Сегодня" ассоциированный партнер АО "Скляренко, Сидоренко и партнеры" Юлия Стусенко.

Еще в январе 2017 года НБУ запретил наличные расчеты на сумму выше 50 тысяч гривен. Юрист уточнила, что постановление НБУ, в частности, запрещало "субъектам хозяйствования осуществлять расчеты с физическими лицами наличными в размере более 50 тысяч гривен" в день.

"Эту норму налоговая уверенно применяла к вопросам, связанным с выплатой заработной платы. Там считали, что зарплаты в размере более 50 тыс. грн должны выплачиваться работникам исключительно в безналичной форме. С этим не всегда соглашались работодатели, которые время от времени обращались в налоговую за разъяснениями. И, видимо, когда там накопилась критическая масса запросов, налоговая решила уточнить порядок применения нормы непосредственно у регулятора", – пояснила Стусенко.

В ответ на запрос налоговой Нацбанк уточнил, что ограничения по расчетам наличными не касаются выплат, связанных с оплатой труда. Такие случаи решили считать исключением из правила о 50 тысяч гривен. Изменения вступили в силу с 15 февраля.

"Как видно, ни о каких незаконных схемах уклонения от налогообложения (а именно с ними у нас ассоциируются зарплаты в конвертах) речи не идет. Фактически Нацбанк лишь конкретизировал существующую норму, подтвердив для предприятий возможность выплачивать заработную плату наличными в любой сумме", – отметила юрист.

Нюансы для бухгалтерии

Уточнение НБУ никоим образом не отменяет налогообложение зарплаты как дохода, подчеркнула Стусенко.

"Соответственно, независимо от того, в какой форме – наличными или на карточку - она выплачивается, НДФЛ, ЕСВ и военный сбор остаются", – отметила юрист.

При этом НДФЛ, ЕСВ и военный сбор должны перечисляться на казначейские счета в безналичной форме.

"Таким образом, параллельно с проведением выплаты заработной платы наличными работодатель вынужден проводить безналичные платежи по уплате налогов", – пояснила Стусенко.

Также для выдачи заработной платы наличными бухгалтерии необходимо составлять и вести дополнительные документы, в том числе, подписывать их у работников.

В целом эксперт считает, что работодателю дешевле перечислить заработную плату на банковские счета безналичным переводом.

"Ведь за выдачу наличных в банке и последующую инкассацию таких сумм, в том числе и не выданных работнику по каким-либо причинам, предприятие уплачивает комиссии. ... Поэтому в целом нововведения от НБУ не приведут к массовым выплатам заработных плат наличными, но создадут для работодателей дополнительную возможность выплат в каких-то исключительных случаях", – резюмировала юрист.

А вот надзор за "зарплатами в конвертах", с которых не платят налоги, наоборот, ужесточается. Еще с осени 2018 года по всей Украине начались масштабные проверки бизнеса, в ходе которых разоблачают "налоговых уклонистов":

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