Украинцы активно осваивают фриланс

Все больше людей в Украине зарабатывают без начальников

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За год украинский рынок фриланса вырос на 36%, и наша страна попала в ТОП-5 стран по росту рынка фриланса.

Фрилансеры – это люди, которые сами себе ищут источник заработка и могут одновременно работать на несколько фирм. Многие из них работают, не выходя из дома. Новости "Сегодня" пообщались с несколькими такими людьми.

Киевлянка Нина Фоменко – кондитер. Уже три года она готовит сладости на заказ.

"Работаю с пяти утра и до бесконечности. В зависимости от количества заказов. Я, конечно, стараюсь спать, но не всегда выходит", – признается Нина.

Впрочем, пока заработок Нины покрывает только расходы на ингредиенты. Чтобы увеличить клиентуру, она планирует разместить объявления в интернете.

"Одна зефирка стоит 15 грн вне зависимости от вкуса. 16 штучек – 225 грн", – рассказывает Нина.

Массажист Денис Васильев имеет два высших образования. Уже два года у него нет ни одного работодателя, потому что работает сам на себя. Мужчина овладел различными видами массажа и арендовал помещение. Сейчас обслуживает около полусотни клиентов в месяц.

"Ты можешь заработать 20 тысяч гривен и больше. Работаешь с абсолютно другой мотивацией, ни от кого не зависишь", – рассказывает Денис.

А киевлянка Светлана Сухан задумалась о том, как подзаработать, пока была в декрете. Она начала создавать подарочные шкатулки. Первые домашние заработки вдохновили ее работать еще больше. Но для своих произведений часто не находила нужных деталей. Так и появилась идея открыть собственный интернет-магазинчик декора.

"У нас все для творчества – заготовки для заколок, резинки, ободки. Есть атласные ленты, кружево... Хотелось бы, чтобы была одна платформа, где можно найти все. Это моя мечта", – говорит Светлана.

Вариантов для фриланс-заработка множество: присмотр за детьми, выгул собак, уборка квартир, ремонты. Если же соискателя такого вида заработка больше интересует творчество – можно овладеть флористикой, дизайном, шитьем, маникюрным или парикмахерским делом.

Но работа на фрилансе – это свобода и полная независимость, но с другой стороны – огромные риски того, что исполнителю не заплатят за выполненное задание. Если работодатель решит воспользоваться вашими услугами, а после никак это не оплатить, привлечь его к ответственности вряд ли получится. Поэтому опытные фрилансеры стараются выбирать проверенных работодателей и наводить о них справки.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" - Эксперты рассказали, с какими проблемами могут столкнуться фрилансеры

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