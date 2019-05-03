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Украинцы отказываются от огродов в пользу пасек

3 мая, 08:12

Сколько можно заработать на пчелах и сколько стоит улей, узнавали "Сегодня"


Украинцы все чаще отказываются от выращивания картофеля или свеклы в пользу производства меда, по которому наша страна и так является лидеров в Европе. "Сегодня" выяснили, сложно ли начинать это дело с нуля, сколько это стоит и какова выгода.

На семейной пасеке Юрия Тимошенко – 130 ульев. Здесь выросло четыре поколения его семьи, и сын уже помогает с хозяйством.

"Это еще дедушник улей. Ему лет 80, а может больше... Что труднее всего? Носить ульи!" - рассказывает Юрий.

В ульях сохранился старый мед, которым пчелы питаются после зимы. Немного нового уже тоже нанесли, но пока что его не стоит собирать. 

А начинающему пасечнику сначала придется приобрести семью пчел. Это стоит до 1500 гривен. Еще на тысячу потянет улей. Рамки и вощина – отдельно.

"Если это только для себя – хватит пяти ульев. А если чтобы зарабатывать – нужно от 10 ульев", – подсчитывает Юрий Тимошенко.

За сезон с одного улья в среднем собирают от 30 до 50 литров меда. Сейчас за литр просят около 100 гривен. То есть только с одного улья реально заработать до пяти тысяч гривен. Столько же приносит картошка, собранная с пяти соток земли.

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Впрочем, не количество ульев и не деньги – самое главное в пчеловодстве. Важнее всего – знания: о то, кто вылитает на разлет, кто остается в улье и сколько пчелы живут в летний период.

Пчеловод уверяет, что управляться с пасекой можно научиться и за один сезон.

"Самому раз-другой не доспать, не доесть... Нужно их перевозить, ночевать возле них в поле. Но если бидон меда уже стоит дома, то голодовки не будет", – говорит Юрий.

Напомним, в 2018 году Украина потеряла лидерство по экспорту меда. На отечественных пасеках собрали вдвое меньше ценного продукта, чем в за год до этого.

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Тег мед, пчелы, пасека, улей, пчеловоды

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