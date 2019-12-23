Украинцы "подсели" на клининг: сколько стоит уборка и другие домашние услуги

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Несмотря на риск быть обманутыми, все больше украинцев пользуются услугами клининговых компаний и других фирм или частных лиц, которые помогают с ведением домашнего хозяйства. В последнее время клининговые услуги регулярно заказывают и обычные семьи. И не только в столице, но и в других регионах Украины, говорят специалисты.

Так, за год спрос на услуги домашнего персонала вырос на 35%. По данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, за 2019 год для них было больше 54 тысяч заказов. Чаще всего в интернете ищут именно клинеров и специалистов по уходу за домашними питомцами.

"Украинцы постоянно ищут помощников по дому через интернет. Причем как в городах-миллионниках, так и в небольших. Спрос по всем категория услуг домашнего персонала превышает предложение в 2-3 раза и практически не зависит от сезона", – рассказала сайту "Сегодня" Ольга Сорока, маркетолог Kabanchik.ua.

Среди бытовых услуг украинцы активнее всего заказывают уборку квартир и домов — около 13,6 тыс. заказов на онлайн-площадке за год. Цена напрямую зависит от метража, но в среднем за приведение в порядок квартиры платят 630 грн, а дома — 1100 грн. Генеральная уборка (в том числе после ремонта или пожара) будет стоить дороже — около 1,3 тыс. грн, но и заказывают ее в 2 раза реже. При этом цены на клининговые услуги за год увеличились примерно на 15 %.

По данным сайта поиска работы WORK.ua, за последние три месяца было зафиксировано почти 1,3 тыс. вакансий для клинеров. В среднем по Украине им предлагают зарплату 6 тыс. грн в месяц.

Набирает популярность и эко-уборка, для которой используют специальное оборудование (например, парогенератор) и безопасные моющие средства. В среднем за нее платят 1020 грн. Но частных специалистов, которые выполняют такую работу, не хватает, поэтому две третьих таких заказов не успевают выполнить.

Кроме того, за год количество заказов на мытье окон выросло на 25%. Пик популярности этой услуги приходиться на осень и весну – сезоны генеральных уборок. Чаще всего заказывают мытье балкона или сразу всех окон в квартире или доме. В среднем за выполнение одного такого заказа платят 715 грн.

Специалисты гиперпространства объявлений IZI.ua отмечают, что популярна и услуга химчистки на дому. Чаще всего предлагают почистить ковры, обивку стульев и мягкой мебели. Цена зависит от степени загрязнения и размера – от 50 до 1500 грн.

Кроме уборки, вырос спрос на передержку животных и уход за ними. За год было около 8,3 тыс. заказов на уход за домашними любимцами и передержку животных. Это на 40% больше, чем в 2018 году. Но выполнили лишь каждый третий заказ. Хотя клиенты чаще всего не требуют особых знаний или умений от исполнителей таких работ.

"Временный дом, например, на период отпуска хозяев, ищут не только для собак и кошек, но даже для рептилий, грызунов, рыбок и даже ежика. Оплата зависит от сложности ухода за животным и количества дней — в среднем платят 800 грн за выполнение одного такого заказа. Корм и все необходимо для питомца оплачивается отдельно или заказчики привозят свой. Часто заказывают и выгул собак разных пород, их дрессировку", – говорят эксперты.

По данным IZI.ua, получасовая прогулка с чужой собакой стоит 60-100 грн, а за передержку просят 90-170 грн в день в зависимости от размера животного. Дешевле стоит временно пристроить кошек (около 70 грн) и мелких животных в клетках, например, хомяков и шиншилл (около 50 грн).

Специалистам по уходу за животными в среднем предлагают зарплату 9,5 тыс. грн, а ветеринарным врачам — от 6 до 15 тыс. грн в зависимости от опыта работы. По данным сайта rabota.ua, за месяц публикуют более 80 таких вакансий, но большинство из них это работа в сельском хозяйстве или с мед.препаратами для животных.

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Спрос на услуги поваров превышает предложение почти в четыре раза — из 1,2 тыс оставленных заказов выполнили только 308. Пик запросов традиционно приходится на праздники, особенно новогодние. А в крупных городах стали чаще заказывать регулярное приготовление еды домой или в офис. В среднем за выполнение одного заказа платят 722 грн, это на 10% меньше, чем в 2018 году.

Часто ищут поваров и на постоянную работу: почти 3 тыс. вакансий за три месяца. В среднем им платят 11 тыс. грн в месяц.

Услуги стирки и глажки вещей практически не востребована украинцами — всего 588 заказов за год. Чаще всего заказывают отпаривание свадебных или вечерних платьев, тюлей и штор. А стиркой пользуются либо в экстренных случаях (сломалась машинка, в доме нет воды), либо это коммерческие заказы: перестирать и перегладить партию одежды или постельного.

Вакансий для таких специалистов тоже не много, в основном предлагают постоянную работу в химчистках или отелях. За месяц публикуют около 10 таких вакансий и платят прачкам-гладильщицам в среднем 12,5 тыс. грн в месяц.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались, что выгоднее – убрать квартиру самому или пригласить специалиста. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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