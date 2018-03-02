Украинцы покупают "кота в мешке" вместо продуктов: эксперт рассказал о проблемах с маркировкой

Люди жалуются на мелкие шрифт и привыкли не обращать внимания на текст с упаковки

Украинцы не знаю, что покупают. Максимально информировать потребителя о содержании упаковки – едва ли не главная обязанность производителя. Этот европейский стандарт давно работает и в Украине. Журналисты "Сегодня" узнавали, действительно ли маркировка свидетельствует о качестве товара и все ли покупатели способны объяснить сложные комбинации из букв и цифр.

Украинские потребители обычно смотрят на название товара и срок годности. Но и это не в приоритете - главной остается цена.

Оказывается, многие вообще не знают, что такое маркировка. А кто знает – не верит тому, что написано на этикетке. Ведь недобросовестных производителей полно. Например, часто не указывается полный состав продукта. Есть люди с диабетом, а производители могут не не написать, сколько сахара содержится в товаре. Кроме того, покупатели жалуются, что на упаковке обычно используется очень мелкий шрифт.

Британец Тони Вил живет в Украине восемь лет. Он руководит проектом ЕС, который должен улучшить контроль безопасности пищевых продуктов. Вил сравнил маркировки товаров, привезенных из Европы, и производимых в Украине. Эксперта удивляет, что отсутствие ГМО здешние производители иногда используют чуть ли не как главный признак качества продукции.

"Это украинская каша. Здесь указано, что продукт без ГМО. В Европе все иначе. Там отметка "ГМО" стоит только на тех товарах, где есть модифицированные организмы", – рассказывает Тони Вил.

Зато о содержании в продукте, например, глютена производители не предупреждают. Хотя у многих на него аллергия – ранее "Сегодня" писал о том, что такое глютен и чем он опасен.

На обертках европейских товаров информация о содержании глютена указывается тем же размером шрифта, что и название. Эксперт поясняет – формат маркировки для всех товаров в ЕС одинаковый.

"В Европейском Союзе есть общий формат информации о товаре, которому следуют все страны. Давать полную информацию о товарах – это правовое требование в законодательстве. В Украине такого закона нет", – рассказывает Тони Вил.

Именно безнаказанность дает "зеленый свет" нечестным предпринимателям. Эксперт надеется, что его проект, рассчитанный на 5 лет, даст результат – украинские потребители начнут интересоваться тем, что в упаковке, а производители примут опыт европейцев и начнут писать правду.

Напомним, ранее эксперты советовали украинцам не стесняться возвращать некачественный товар и не "баловать" недобросовестных продавцов и производителей отсутствием жалоб.