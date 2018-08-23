Украинская экономика выходит из "тени"

В Минэкономразвития перечислили факторы, которые помогают и мешают детенизации

Уровень теневой экономики в Украине в первом квартале 2018 года составил 33% от валового внутреннего продукта (ВВП). Это на 4 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2017 года. Такие данные опубликовало Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

Как отметили в МЭРТ, детенизация экономики стала возможной благодаря таким факторам:

сохранение главных признаков макроэкономической стабильности и позитивные экономические тенденции в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса. Этому способствовало, в частности, повышение доходов населения и благоприятных внешних условий;

укрепление инвестиционной составляющей экономического роста в условиях продолжения процессов реформирования экономики;

сохранение высокого уровня деловой активности бизнеса и улучшение ожиданий.

Однако, как подчеркивают в ведомстве, динамика детенизации экономики сдерживается проблемами, которые негативно влияют на развитие экономики государства в целом.

Среди таких проблем МЭРТ отметило сохранение вызовов стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных территорий.

Как сообщалось, в Украине за январь-июль 2018 года разоблачили 8,8 тысячи предпринимателей, которые вели "теневую" деятельность. Налоговая обязала их зарегистрироваться официально.

Несмотря на снижение уровня теневой экономики, в Украине из-за коррупции, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества существуют значительные риски отмывания денег. К такому выводу пришли члены комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL) в отчете, посвященном Украине.