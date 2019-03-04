Украинские энергетики нашли новое применение для беспилотников

В первый раз в Украине технологию лазерных измерений использовали стартаперы Everscan по заказу компании ДТЭК

Украинские энергетики нашли новое применение для беспилотников 2019-03-04T22:57:00+02:00 Бизнес В первый раз в Украине технологию лазерных измерений использовали стартаперы Everscan по заказу компании ДТЭК

Украинские энергетики нашли новое применение для беспилотников. С помощью дронов измеряют запасы угля на теплоэлектростанциях.

Квадрокоптер заменил геодезистов. Он облетает весь угольный склад всего за 15 минут. Специальный лазер, закрепленный на дроне, сканирует поверхность. Оператор дрона только следит, чтобы не было сбоя в программе.

Полученные данные переносят в компьютер. Специальная программа создает 3D модель, а затем автоматически высчитывает объемы угля. Без погрешностей.

В первый раз в Украине технологию лазерных измерений использовали стартаперы Everscan по заказу компании ДТЭК.

Энергетики уже придумали еще одно назначение дронам – проверка состояния солнечных панелей и электросетей.

"Мы сотрудничаем с некоторыми стартапами. Инновации – это единственный путь к енергонезависимостиУкраины", – говорит Эмануэле Вольпе, директор по инновациям компании ДТЭК.

Ранее в ДТЭК предложили свой вариант решения проблемы отключения света.

Напомним, ДТЭК инвестировал в добычу угля 3,3 миллиарда долларов.

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