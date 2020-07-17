Украинские ФЛП получают деньги "на детей": сколько выплачено

В Украине почти 81 тыс. физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) первой и второй группы были назначены пособия на детей. Из этого числа денежную помощь уже получили 74,89 тыс. предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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"Помощь предоставляется физическим лицам-предпринимателям, которые не имеют наемных работников и которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль", - напомнили в Минсоцполитики.

Общая сумма, которую выделили на такие выплаты для ФЛП, составляет 553,954 млн гривен, уточнили в ведомстве.



Выплаты осуществляются во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.

Напомним, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства отчиталось, что работодатели подали более 197 тысяч пакетов документов в рамках программы помощи по частичной безработице. Министр Игорь Петрашко объяснил, что цель этой программы – чтобы предприятия не увольняли людей из-за сокращения производства.

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При этом многие представители украинского бизнеса не исключают, что и после очередного смягчения карантина будут вынуждены сокращать штаты.

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Найти работу было не так уж просто и в докарантинные времена, а теперь конкуренция выросла вдвое – на одну вакансию претендуют в среднем от четырех до шести человек. Новости "Сегодня" ранее рассказывали о том, кто сможет найти работу в Украине:

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