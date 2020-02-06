Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

Украинские компании поддержали Китай в борьбе с коронавирусом

6 февраля, 18:40

Китайские компании обратились за помощью к своим иностранным партнерам

Фото: REUTERS/Bryan R Smith

Фото: REUTERS/Bryan R Smith

В Поднебесной дефицит средств защиты от коронавируса – особенно масок и защитных костюмов. Об этом сообщает Китайская торговая ассоциация. Проблема даже не в стоимости этих средств, а в их наличии. Поэтому собирают "всем миром".

Китайские компании обратились за помощью к своим иностранным партнерам. В Украине на призыв откликнулись более шестидесяти компаний. Собранные медицинские средства будут переданы в ячейки Красного Креста, находящихся вблизи зон наибольшего поражения.

Реклама

"Мы еле нашли маски высокой степени защиты. Они немножко не подходят для врачей на "первой линии фронта", но подходят для "второго фронта". Они будут отправлены в центр заражения – город Ухань", - прокомментировал Сон Жи Вей, заместитель главы представительства компании СМЕС Украина.

В тренде
Рада рассматривает закон о рынке земли: все подробности, онлайн-трансляция
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

СМЕС Украины – "дочка" китайской компании СМЕС. В прошлом году СМЕС и компания ДТЭК ВИЭ построили Никопольскую солнечную электростанцию, одну из крупнейших в Европе. Китайская компания говорит, что им повезло с партнерами: "Когда болезнь получила статус эпидемии, мы отправили запросы на помощь партнерам. ДТЭК – один из наиболее уважаемых и наш первый партнер в Украине, отозвался первым".

По словам Руслана Осипенко, исполнительного директора Китайской торговой ассоциации, уже организовано четыре склада, где принимается помощь от компаний и неравнодушных людей, которые хотят просто сделать доброе дело. Они находятся в Харькове, Львове, Киеве и Одессе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай ДТЭК коронавирус ДТЭК ВИЭ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинский бизнес поставил перед властью 10 задач: список
Украинский бизнес поставил перед властью 10 задач: списокБизнес
В Украине открыли
В Украине открыли "ясли" для инвесторов: что думает бизнес о "нянях" из КабминаБизнес
В Украине вступил в силу закон об уменьшении штрафов для работодателей: что изменилось
В Украине вступил в силу закон об уменьшении штрафов для работодателей: что изменилосьБизнес
Работодатели-аферисты обманывают опытных работников, сажая их на продажи: как работает схема
Работодатели-аферисты обманывают опытных работников, сажая их на продажи: как работает схемаБизнес
В Украине десятки тысяч ФЛП вне закона: детали
В Украине десятки тысяч ФЛП вне закона: деталиБизнес
В Украине запускают программу доступных кредитов для бизнеса: что нужно знать
В Украине запускают программу доступных кредитов для бизнеса: что нужно знатьБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...