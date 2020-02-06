Украинские компании поддержали Китай в борьбе с коронавирусом

Фото: REUTERS/Bryan R Smith

В Поднебесной дефицит средств защиты от коронавируса – особенно масок и защитных костюмов. Об этом сообщает Китайская торговая ассоциация. Проблема даже не в стоимости этих средств, а в их наличии. Поэтому собирают "всем миром".

Китайские компании обратились за помощью к своим иностранным партнерам. В Украине на призыв откликнулись более шестидесяти компаний. Собранные медицинские средства будут переданы в ячейки Красного Креста, находящихся вблизи зон наибольшего поражения.

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"Мы еле нашли маски высокой степени защиты. Они немножко не подходят для врачей на "первой линии фронта", но подходят для "второго фронта". Они будут отправлены в центр заражения – город Ухань", - прокомментировал Сон Жи Вей, заместитель главы представительства компании СМЕС Украина.

СМЕС Украины – "дочка" китайской компании СМЕС. В прошлом году СМЕС и компания ДТЭК ВИЭ построили Никопольскую солнечную электростанцию, одну из крупнейших в Европе. Китайская компания говорит, что им повезло с партнерами: "Когда болезнь получила статус эпидемии, мы отправили запросы на помощь партнерам. ДТЭК – один из наиболее уважаемых и наш первый партнер в Украине, отозвался первым".

По словам Руслана Осипенко, исполнительного директора Китайской торговой ассоциации, уже организовано четыре склада, где принимается помощь от компаний и неравнодушных людей, которые хотят просто сделать доброе дело. Они находятся в Харькове, Львове, Киеве и Одессе.

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