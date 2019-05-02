Украинские машиностроители разработали уникальное оборудование для шахтеров

Новая машина позволяет не только быстрее добывать уголь, но и делает труд горняков безопасным

Украинские машиностроители разработали уникальное оборудование для шахтеров. Новый комплекс уже прошел испытания в действующей шахте в Днепропетровской области.

Новый комплекс позволяет проходить до 10 метров в сутки, это на треть быстрее, чем со старой установкой. В среднем горняки экономят целый месяц на подготовке одной лавы.

"Это само собой обеспечивает энергобезопасность страны, на которую ДТЭК поставил план и цель, и идет к выполнению. Компания ДТЭК постоянно идет с увлечением нагрузки на забой. То есть с наращиванием добычи угля", – говорит Владимир Жикин, заместитель директора по производству шахтоуправления ДТЭК Днепровское.

Создали эту установку украинские машиностроители компания Корум, которая входит в состав ДТЭК. Аналогов этому комплексу в мире нет. Ранее часть работы шахтеры должны были выполнять собственноручно, а теперь все выполняет техника.

В ближайшее время эту установку получат шахтеры в Павлограде. Новая машина позволяет не только быстрее добывать уголь, но и делает труд горняков безопасным. Все благодаря инновационным идеям машиностроителей.

Корум создает совершенно новые машины для горняков, совершенствует те, которые уже работают. Некоторые дорабатывают специально под условия работы в той или иной шахте. А ДТЭК обновляет технику на собственных шахтах. Потому что чем больше добудут украинские шахтеры отечественного угля, тем меньше Украине придется покупать импортного и страна будет более энергонезависимой.

Ранее мы писали о том, какие новые технологии внедряют в отечественную энергетику.

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