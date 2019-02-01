Украинские няни не хотят выходить из "тени": названа причина

Госпрограмма "Муниципальная няня" требует, чтобы работник был зарегистрирован как физлицо-предприниматель

Украинские няни не хотят выходить из "тени": названа причина 2019-02-01T08:12:00+02:00 Бизнес Госпрограмма "Муниципальная няня" требует, чтобы работник был зарегистрирован как физлицо-предприниматель

Рейтинг самых прибыльных профессий обнародовали в Государственной службе занятости. Оказалось, что самую большую зарплату сейчас получают топ-менеджеры и руководители высшего звена. Их оклады стартуют от 25 тысяч гривен. Поменьше заработки у риелторов и айтишников – от 23 тысяч гривен. Строители могут рассчитывать в среднем на 18 тысяч гривен.

Няням до таких сумм далеко, но в последнее время их доходы выросли почти на треть и составляют 10 тысяч гривен в месяц. Работают няни в основном неофициально. О том, почему они не оформляются по трудовой и кто примет участие в программе "Муниципальная няня", выясняли журналисты "Сегодня".

Для получения компенсации за услуги няни родители должны заключить с ней договор. А няня, в свою очередь, – зарегистрироваться как частный предприниматель.

"Она регистрируется, и средства, уплачиваемые этой няне, частично компенсирует государство в размере соответствующего прожиточного минимума", – отмечает министр юстиции Павел Петренко.

Однако сейчас нянь, оформленных как предприниматели - единицы. Елена Благодарная – одна из них.

"Мне очень хотелось быть зарегистрированной. Это мое большое желание. Мне так комфортнее, надежнее, и я бы хотела платить налоги", – говорит Елена.

Но, по ее словам, регистрируются няни неохотно, потому что единый налог составляет аж 1752 гривни.

"Сумма достаточно большая. И если регистрироваться как физическое лицо-предприниматель и платить большие налоги, работодатель их не компенсирует", – объясняет Елена.

В Киеве за час няня получает 80 гривен. Если она работает по восемь часов пять дней в неделю, за месяц может заработать почти 13 тысяч гривен, из которых более 1752 гривни уйдет на уплату налога. Это, кстати, на 126 гривен больше, чем компенсация, положенная родителям от государства.

Очевидно, гувернантки будут закладывать сумму налога в зарплату. И в результате стоимость их услуг возрастет.

"Далеко не каждая семья может дать высокий оклад няне, высокую оплату. Поэтому пока речь не идет о том, чтобы няни хотели открывать ФЛП", – поясняет владелица агентства по поиску нянь Ксения Рощенко.

В Ровно час работы няни стоит вдвое меньше, чем в Киеве, – 30-35 гривен.

"Если умножить на восьмичасовой рабочий день няни, то это получается почти 5000 гривен в месяц", – подсчитала мама двоих детей Оксана Кравец.

Читайте также Рынок труда в Украине: затишье закончится в феврале

С учетом налога это будет уже семь тысяч гривен. При том, что в Ровенской области едва ли не самые низкие зарплаты.

"Женщинам придется из своих карманов доплачивать средства на няню, и значительно большую сумму, чем компенсирует государство", – сетует Кравец.

По мнению Елены Благодарной, с такой компенсацией в проигрыше оказываются обе стороны.

"Если бы государство компенсировало семье сумму, которую семья компенсирует няне как налог... Дополнительно эти 1600 гривен семье", – рассуждает Елена.

Но в правительстве не теряют оптимизма и прогнозируют, что услугой "Муниципальная няня" воспользуются 100 тысяч украинских семей.

Напомним, на днях стали известны подробности о соцвыплатах на ребенка и няню. Социальная помощь по программе "Муниципальная няня" привязана к прожиточному минимуму для детей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские няни не хотят выходить из "тени": названа причина". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...