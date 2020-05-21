Украинские пчеловоды впервые получат поддержку от государства

Весной 2020 года Украина резко нарастила поставки меда за границу. После этого Кабинет министров впервые решил предоставить государственную поддержку пчеловодам. Как сообщила пресс-служба правительства, было решено направить на программу поддержки миллиард гривен.

"Стимулирование развития пчеловодства будет способствовать увеличению количества промышленных пасек, внедрению прослеживаемости продукции пчеловодства, а также повышению ее качества и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, отрасль пчеловодства важна для развития малого предпринимательства на селе", – объяснил министр экономики Игорь Петрашко.

В целом поддержка в сельском хозяйстве в 2020 году будет предоставляться по следующим направлениям:

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дотация за пчелосемьи (специальная бюджетная дотация за имеющиеся 520 тысяч пчелосемей);

частичное возмещение стоимости племенных животных, пчел, спермы и эмбрионов (позволит возместить стоимость 6400 голов нетелей, 4800 голов свинок, 450 голов овец, 200 тысяч доз репродуктивного материала, 2500 пчелопакетов, 20 тысяч пчеломаток и 50 эмбрионов);

частичное возмещение стоимости строительства животноводческих объектов (позволит возместить стоимость 25 животноводческих ферм и комплексов, введенных в действие в декабре прошлого года и в текущем году);

частичное возмещение стоимости строительства объектов по хранению и переработке зерна (обеспечит создание дополнительно мощностей единовременного хранения зерна на 500 тыс. тонн, что на 5% увеличит существующие мощности);

компенсация стоимости объектов, профинансированных за средства банковских кредитов (позволит возместить стоимость животноводческих объектов, строительство и реконструкция которых начаты и осуществляются за счет привлеченных кредитных ресурсов в 2018-2019 годах).

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Напомним, Украина остается лидером по производству меда в Европе. При этом украинцы все чаще отказываются от выращивания картофеля или свеклы в пользу обустройства пасек:

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