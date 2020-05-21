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Украинские пчеловоды впервые получат поддержку от государства

21 мая, 15:55

Ксения Капустинская

Кабмин принял решение выделить миллиард гривен помощи

Весной 2020 года Украина резко нарастила поставки меда за границу. После этого Кабинет министров впервые решил предоставить государственную поддержку пчеловодам. Как сообщила пресс-служба правительства, было решено направить на программу поддержки миллиард гривен.

"Стимулирование развития пчеловодства будет способствовать увеличению количества промышленных пасек, внедрению прослеживаемости продукции пчеловодства, а также повышению ее качества и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, отрасль пчеловодства важна для развития малого предпринимательства на селе", – объяснил министр экономики Игорь Петрашко.

В целом поддержка в сельском хозяйстве в 2020 году будет предоставляться по следующим направлениям:

В тренде
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  • дотация за пчелосемьи (специальная бюджетная дотация за имеющиеся 520 тысяч пчелосемей);
  • частичное возмещение стоимости племенных животных, пчел, спермы и эмбрионов (позволит возместить стоимость 6400 голов нетелей, 4800 голов свинок, 450 голов овец, 200 тысяч доз репродуктивного материала, 2500 пчелопакетов, 20 тысяч пчеломаток и 50 эмбрионов);
  • частичное возмещение стоимости строительства животноводческих объектов (позволит возместить стоимость 25 животноводческих ферм и комплексов, введенных в действие в декабре прошлого года и в текущем году);
  • частичное возмещение стоимости строительства объектов по хранению и переработке зерна (обеспечит создание дополнительно мощностей единовременного хранения зерна на 500 тыс. тонн, что на 5% увеличит существующие мощности);
  • компенсация стоимости объектов, профинансированных за средства банковских кредитов (позволит возместить стоимость животноводческих объектов, строительство и реконструкция которых начаты и осуществляются за счет привлеченных кредитных ресурсов в 2018-2019 годах).

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Напомним, Украина остается лидером по производству меда в Европе. При этом украинцы все чаще отказываются от выращивания картофеля или свеклы в пользу обустройства пасек:

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бизнес мед поддержка пасека Кабинет министров пчеловоды Игорь Петрашко

Источник: Сегодня

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