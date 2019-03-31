Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Бизнес новости

Украинские предприятия выводят из "тени": названа сумма наказания

Сегодня, 05:40

За два месяца нарушения выявлены у 43,1% предприятий

Фото: пресс-центр НБУ
Украинские предприятия выводят из "тени": названа сумма наказания //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a35/a4a/5c9a35a4a6660.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a35/a4a/5c9a35a4a6660.jpg Бизнес За два месяца нарушения выявлены у 43,1% предприятий

Украинским предприятиям, нарушившим налоговое законодательство при выплате зарплат и других доходов физлицам, в январе-феврале 2019 года доначислили к уплате в бюджет 157 млн грн налогов и сборов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

"Всего в ходе проверок нарушения законодательства выявлены у 43,1% проверенных субъектов хозяйствования", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ГФС обнаружили около 4,6 тыс. человек, которые работали без оформления трудовых отношений.

"По итогам проведенной разъяснительной работы работодатели заключили дополнительно 29,1 тыс. трудовых договоров с наемными работниками", – добавили в ГФС.

Фискалы также привлекли к государственной регистрации 3,4 тыс. человек, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации. В бюджеты дополнительно было уплачено более 2,3 млн грн налогов и сборов и 2,7 млн грн единого взноса, сказано в сообщении.

Ранее три президента Украины Леонид Кравчук (1991-1994 годы президентства), Леонид Кучма (1994-2005 гг.) и Виктор Ющенко (2005-2010 гг.) озвучили рецепт экономического прорыва для Украины. По их словам, надо вывести бизнес из "тени" и опираться на крупные предприятия.

Недавно действующий президент Петр Порошенко заявлял, что экономика Украины превысила довоенные темпы роста.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег налоги, зарплаты, ГФС

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские предприятия выводят из "тени": названа сумма наказания". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Чего ждать от отношений с азиатками? 3 типа таиландок

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

Смотрите, как изменились актеры со времен своих первых ролей

Диетолог назвала самый полезный суп

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

8 финансовых правил для пары перед тем, как начать жить вместе

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Воспитываем счастливого ребенка: 7 важных правил

"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)
Загрузка...

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Домашних насильников в Украине будут вносить в специальный реестр

Вчера, 07:00

Кабмин создает реестр случаев домашнего насилия. Юрис­ты опасаются утечки данных

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

28 марта, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром