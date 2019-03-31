Украинские предприятия выводят из "тени": названа сумма наказания
За два месяца нарушения выявлены у 43,1% предприятий
Украинским предприятиям, нарушившим налоговое законодательство при выплате зарплат и других доходов физлицам, в январе-феврале 2019 года доначислили к уплате в бюджет 157 млн грн налогов и сборов.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.
"Всего в ходе проверок нарушения законодательства выявлены у 43,1% проверенных субъектов хозяйствования", – сказано в сообщении.
Отмечается, что сотрудники ГФС обнаружили около 4,6 тыс. человек, которые работали без оформления трудовых отношений.
"По итогам проведенной разъяснительной работы работодатели заключили дополнительно 29,1 тыс. трудовых договоров с наемными работниками", – добавили в ГФС.
Фискалы также привлекли к государственной регистрации 3,4 тыс. человек, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без регистрации. В бюджеты дополнительно было уплачено более 2,3 млн грн налогов и сборов и 2,7 млн грн единого взноса, сказано в сообщении.
Ранее три президента Украины Леонид Кравчук (1991-1994 годы президентства), Леонид Кучма (1994-2005 гг.) и Виктор Ющенко (2005-2010 гг.) озвучили рецепт экономического прорыва для Украины. По их словам, надо вывести бизнес из "тени" и опираться на крупные предприятия.
Недавно действующий президент Петр Порошенко заявлял, что экономика Украины превысила довоенные темпы роста.
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