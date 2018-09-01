Украинские стартапы покоряют Европу: в финал крупного отбора пробилось четыре проекта

Наши соотечественники придумали проекты, которые помогут найти работу, обезопасить платежи и даже выбрать очки

Пока технологические тренды приобретают популярность в мире бизнеса, четыре украинских стартапа примут участие в финальном отборе крупнейшего В2В акселератора Европы. После презентации, которая состоялась 29 августа, в финал прошло три украинских SaaS-стартапа и один Fintech-стартап, сообщает "Экономическая правда".

Среди них:

StudyDive — маркетплейс краткосрочных и долгосрочных образовательных программ

Создатели стартапа уже попробовали себя в государственных проектах ProZorro и e-Health, и решили делать собственный проект, который они называют "Booking.com в образовании". По словам одного из сооснователей проекта Юрия Бугая, украинские компании точно могут становиться примером для мира, что уже продемонстрировали их предыдущие проекты.

Zirity – веб и мобильное AR-приложение для примерки очков в режиме реального времени

Приложение помогает клиенту подобрать подходящую форму очков и параллельно, на основе собранной информации, создает инструмент для рекомендаций.

"Я пришла в магазин и поняла, что люди меряют очки фронтально. Технологию можно сделать дешевой, быстрой и легкой. И она будет отвечать на все запросы", – отметила основательница стартапа Ирина Пульвас.

В отличии от похожих приложений, которые оцифровывают 3D-модели очков, Zirity показывает 2D модели, снижая, таким образом, затраты до минимума.

NuWork – HR-приложения для поиска работы для людей на начальные позиции без опыта работы или с минимальным опытом по геолокации

"Человеку неинтересна тысяча вакансий в Киеве, ему интересно две, но где-то рядом", – отмечает сооснователь проекта Андрей Баскаков.

По словам создателей, соискателю подобное приложение может сэкономить деньги на проезд, что важно на начальных этапах, когда зарплаты невысокие.

"По наблюдениям крупных компаний, люди, которые живут рядом с работой, более счастливы, что помогает компаниям экономить на дополнительной мотивации", – отмечает Баскаков.

Geologic Group – геолокационное решение для повышения уровня безопасности предоставления банковских сервисов

"Это некий дополнительный инструмент, который не может гарантировать 100% защиту, но помогает предотвратить часть мошеннических операций, сэкономить банкам деньги на компенсациях, а клиентам быть более спокойными за свои деньги", – отмечает Product Owner Денис Лапач.

Как отметил CEO Startup Wise Guys Кристобал Алонсо, украинцы уже не раз показывали один из наиболее высоких показателей "выживаемости" по итогам акселерационных программ Startup Wise Guys.

"В ближайшие два года мы планируем инвестировать от 1 до 2 млн евро в развитие украинских SaaS и Fintech стартапов", — говорит Алонсо.

Акселератор основан в 2012 году в Эстонии. Он является одним из крупнейших инвесторов в Северной, Центральной и Восточной Европе в компании на ранней стадии развития.

Напомним, ранее винницкие стартапы презентовали решения для энергетической отрасли. Победителями стали две команды: 4Scale, которые предложили решение для съема, передачи и анализа данных со старых счетчиков; и проект "Переносим ценность в будущее" с комплексной программой финансирования энергомодернизации.