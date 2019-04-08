Украинские заробитчане за границей: как начать свой бизнес в Европе

Украинцы не только нанимаются на работу, но и сами открывают кафе, салоны красоты и строительные компании

Украинские заробитчане за границей: как начать свой бизнес в Европе 2019-04-08T09:56:00+03:00 Бизнес Украинцы не только нанимаются на работу, но и сами открывают кафе, салоны красоты и строительные компании

Влиятельное польское издание Gazeta Prawna составило список пятидесяти человек, которые имели наибольшее влияние на польскую экономику. Украинцы обошли президента Анджея Дуду, заняв второе место, после премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Сколько украинцев работает в Польше сейчас – сказать точно не может никто. Оценки правительств и экспертов из обеих стран колеблются от девятисот тысяч до двух миллионов. Украинцы не только нанимаются на работу, но и сами открывают кафе, салоны красоты и строительные компании. А на работу к ним просятся поляки.

Каждая пятая компания в Польше уже наняла хотя бы одного украинца. И последние несколько лет все больше наших земляков – только в прошлом году около тысячи – создают здесь собственные фирмы и берут на работу поляков.

Вроцлав – один из самых популярных городов среди украинских мигрантов. Их уже около ста тысяч.

Так какой же бизнес с украинскими корнями – самый успешный в Польше и что так влечет наших за границу?

"За последний год количество украинцев-предпринимателей в Польше увеличилось минимум в 2 раза", – говорит Виталий Махинько, председатель профсоюза "Трудовая солидарность".

Что же вызвало такой предпринимательский бум?

Надежда, Алла и Ирина. Каждая – как-то решила кардинально изменить жизнь. И пройти путь от заробитчанки до бизнес-леди. Теперь эти украинки создают рабочие места для поляков.

В Украине Надежда имела свой сайт по продаже недвижимости, впрочем, дела шли не слишком хорошо. Вместе с семьей отправилась во Вроцлав 4 года назад. Сначала не было ни работы, ни жилья. За 3 месяца выучила польский, а уже через год открыла здесь фирму. Она продает и монтирует вентилируемые фасады.

"Сначала у нас в фирме была только я одна. Где-то через год уже был второй сотрудник", – делится женщина.

Сейчас в компании работает уже семь специалистов. И большинство из них – поляки.

"Потому что нам надо было вписаться в польский менталитет, в польский рынок. Сейчас мы на рынке уже видимые. Мы в кругах строительных начинаем быть известными", – говорит Надежда..

И это все – менее, чем за три года. Можно было бы и быстрее. Но – значительно дороже.

"Услуги в Польше стоят дорого. Мы же старались всего добиваться своими силами", – делится Надежда.

Менеджер по продажам поляк Марчин уже полтора года – подчиненный Надежды. До этого долгое время работал в Германии и Голландии. Говорит, имел несколько предложений от разных фирм. И работодателя выбирает не по национальности.

"Не имеет значения – какие корни имеет фирма: Украинские или польские. То, чем мы занимаемся – достаточно новое и популярное. К тому же мне предложили удобный график: работаю, как и когда хочу. Главное – результат, от которого зависит мой заработок", – говорит он.

Полька Уршула, или Уля, – так ласково называют ее украинские коллеги – работает стилистом-парикмахером в салоне красоты. Его полгода назад открыла украинка.

"Мы с ней когда-то работали вместе. Затем она сама предложила мне работу. Я согласилась, потому что зарплата высокая, дружеская атмосфера и много тренингов, которые раньше у меня не было", – делится полька.

Алла – владелица салона. Такой же бизнес имела в родном Харькове. Переехала, потому что муж получил здесь работу. Ей тоже пришлось начинать все с чистого листа. 2 года работала мастером маникюра в разных салонах и пополняла клиентскую базу. Впоследствии арендовала помещение, с нуля сделала ремонт и набрала команду. Сейчас не хватает еще одного парикмахера и администратора. Последний обязательно должен быть поляком.

"Это как бы больше интегрирует людей. Мы не рассчитываем только на аудиторию приезжих, мы рассчитываем больше на всеобщую аудиторию", – делится женщина.

Конкуренция – сумасшедшая. Бизнесменов – много, а умелых парикмахеров – не хватает.

"Очень много салонов открывают здесь украинцы. Практически здесь рядом с нами – один, два, три салона открылись примерно в одно и то же время", – говорит она.

Поэтому Алла решила взять на стажировку выпускника курсов профориентации в местном центре занятости. Опыта у него нет, но и платить ему не надо. По крайней мере сначала.

"Если мы трудоустраиваем человек из центра занятости, то мы на полгода получаем ту зарплату, которую платит собственно центре занятости", – говорит Алла.

Дефицит кадров почувствовала на себе и Ирина – на соседней улице она открыла кафе-бистро в украинском стиле.

"Если кто-то умеет что-то делать, и хорошо у него это выходит, то он за намного большие деньги может это сделать в Англии или Ирландии. А не здесь. Или в Германии, например", – делится женщина.

Ирина осталась во Вроцлаве после окончания вуза. Возвращаться домой не хотела. Не видела перспектив. Сначала работала в бухгалтерских фирмах, а затем – арендовала маленькое помещение с несколькими столиками – для кафе.

"Я это совмещала с нормальной работой. Я просто на просто работала от 8 до 4 часов на одной работе. А после работы шла еще и подменяла, например, повара", – рассказывает она.

Ирина стала одной из первых в городе, кто приучил поляков к украинской кухне. Они не только смаковали, но и приходили устраиваться на работу. За 7 лет здесь работало 12 польских граждан. Нанимает Ирина и украицув, но их оформить сложнее.

"Правительство заинтересованно прежде всего брать на работу поляков. Например на кухню мы можем взять человека на постоянную работу только после того – если окажется, что на рынке нет поляка на его место. Есть целая процедура, которую нужно пройти", – рассказывает Ирина.

Несмотря на это, украинские заробитчане составили полякам серьезную конкуренцию.

"Если наши ребята приезжают и хотят как можно больше работать, то есть это в основном требование 10-12 часов в день. Как минимум 6 дней в неделю, то у поляков такого сильного стремления зарабатывать нет. Они по вечерам хотят пойти в кино, ресторан. Погулять по городу, на выходных куда-то съездить с семьей", – говорит Инна Иванова, владелица кадрового агентства во Вроцлаве.

Инна ищет работу для украинских гастарбайтеров. Уже около двухсот устроила на польские заводы и фабрики. Также помогает открывать собственные фирмы. Здесь это можно сделать всего за 3 дня.

"Имея там в среднем 300-500 долларов – можно фирму открыть. Вопрос – что делать дальше с этой компанией", – говорит она.

Более трех миллионов украинцев уже выехали за границу на постоянную работу, еще втрое больше – на сезонную. Но это еще не предел. Потому что Германия хочет упростить законодательство для трудовых мигрантов. Следовательно, кадровый дефицит в Украине будет только расти, хотя он и так уже – слишком ощутим.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о трудовой миграции в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты .

Также сообщалось, что, по данным Международной организация по миграции, в 2017 году украинцы получили 12,1 млрд долларов денежных переводов (почти 11% украинского ВВП), 2,4 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и 1,5 млрд долларов официальной помощи в целях развития.

Напомним, также тема афер с трудоустройством за границей была раскрыта в материале: "Главная тема": как аферисты зарабатывают на украинских заробитчанах

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