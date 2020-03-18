Украинских ФЛП временно освободили от социального взноса

Сегодня, 18 марта, в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина. Документ был обнародован в официальной прессе накануне, 17 марта, а его текст предусматривает, что изменения вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Согласно этому закону, физлица-предприниматели (ФЛП, укр. – ФОП) освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за март и апрель 2020 года.

"Временно освобождаются от начисления и уплаты ЕСВ физлица-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства в части сумм, подлежащих уплате этими лицами за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года за себя", – говорится в документе.

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Также временно не будут штрафовать за такие нарушения, совершенные с 1 марта по 30 апреля:

несвоевременная уплата (несвоевременное перечисление) единого взноса;

неполная уплата или несвоевременная уплата суммы единого взноса одновременно с выдачей сумм выплат, на которые начисляется единый взнос (авансовых платежей);

несвоевременное представление отчетности в налоговые органы.

В течение периодов с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 плательщикам единого взноса не начисляется пеня, а начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию.

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Кроме того, срок подачи декларации об имущественном состоянии и доходах за 2019 год продлен до 1 июля 2020 года. Также законом вводится мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 18 мая 2020 года.

Напомним, Верховная Рада планирует принять еще один законопроект для поддержки бизнеса во время карантина. На этот раз речь идет о помощи с оплатой арендованных помещений.

Как сообщалось, чтобы не допустить распространения коронавируса, в Украине ввели карантин и закрыли внешние границы. Ограничительные меры бьют по работе бизнеса, потому предприниматели нуждаются в поддержке.

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