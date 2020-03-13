Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Украинским фрилансерам стали больше платить: озвучены средние зарплаты

13 марта, 10:01

Ксения Капустинская, Анастасия Ищенко

Заработок сильно зависит от сферы, в которой трудится работник

За 2019 год в Украине выросли не только средние зарплаты, но и гонорары фрилансеров – на 17%. В среднем специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 тыс. гривен, свидетельствуют данные фриланс-платформы Freelancehunt. При этом не следует забывать, что многое зависит от сферы деятельности и от квалификации самого работника.

По данным портала, средний месячный гонорар в различных категориях выглядит следующим образом:

  • программирование – 23 253 грн;
  • мобильная разработка – 22 017 грн;
  • SEO и маркетинг – 20 359 грн;
  • работа с клиентами (консалтинг) – 18 625 грн;
  • архитектура и инжиниринг – 17 410 грн;
  • переводы – 14 087 грн;
  • работа с текстами – 13 892 грн.

"За предлагаемую работу более половины работодателей были готовы платить меньше 16 500 грн. Конечно, в случае с фрилансерами оплата зачастую зависит непосредственно от объема выполненной работы: у копирайтеров – от количества текстов или знаков, у HR-менеджеров – от количества найденных и нанятых для компании сотрудников и тому подобное", – отмечают аналитики.

В тренде
Украина нарастила закупки газа за границей: названы цифры

Подробнее о "свободных работниках" в Украине читайте на сайте "Сегодня" – "Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работают".

Напомним, что ранее в Минсоцполитики предложили засчитывать работу на фрилансе в трудовой стаж. Подробности – в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

зарплаты Украина средняя зарплата фрилансеры фриланс

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Метро, школы и больницы могут передать в частные руки: чего ждать украинцам от концессии
Метро, школы и больницы могут передать в частные руки: чего ждать украинцам от концессииЭкономика
По всему миру начинаются сбои с поставками смартфонов из-за коронавируса
По всему миру начинаются сбои с поставками смартфонов из-за коронавирусаБизнес
Хроники
Хроники "черного понедельника": нефтяная война, рухнувшие индексы и фейковые новостиЭкономика
Украинским фрилансерам стали больше платить: озвучены средние зарплаты
Украинским фрилансерам стали больше платить: озвучены средние зарплатыБизнес
Из-за коронавируса сотрудников Twitter по всему миру попросили работать из дома
Из-за коронавируса сотрудников Twitter по всему миру попросили работать из домаБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...