Украинским фрилансерам стали больше платить: озвучены средние зарплаты

Заработок сильно зависит от сферы, в которой трудится работник

За 2019 год в Украине выросли не только средние зарплаты, но и гонорары фрилансеров – на 17%. В среднем специалисты на удаленной работе зарабатывают около 16 тыс. гривен, свидетельствуют данные фриланс-платформы Freelancehunt. При этом не следует забывать, что многое зависит от сферы деятельности и от квалификации самого работника.

По данным портала, средний месячный гонорар в различных категориях выглядит следующим образом:

программирование – 23 253 грн;

мобильная разработка – 22 017 грн;

SEO и маркетинг – 20 359 грн;

работа с клиентами (консалтинг) – 18 625 грн;

архитектура и инжиниринг – 17 410 грн;

переводы – 14 087 грн;

работа с текстами – 13 892 грн.

"За предлагаемую работу более половины работодателей были готовы платить меньше 16 500 грн. Конечно, в случае с фрилансерами оплата зачастую зависит непосредственно от объема выполненной работы: у копирайтеров – от количества текстов или знаков, у HR-менеджеров – от количества найденных и нанятых для компании сотрудников и тому подобное", – отмечают аналитики. В тренде Украина нарастила закупки газа за границей: названы цифры

Подробнее о "свободных работниках" в Украине читайте на сайте "Сегодня" – "Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работают".

Напомним, что ранее в Минсоцполитики предложили засчитывать работу на фрилансе в трудовой стаж. Подробности – в сюжете:

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