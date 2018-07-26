Украинским гостиницам снова присвоят "звезды"

В Кабмине определились с тем, кто будет проводить сертификацию отелей

Кабинет министров Украины утвердил порядок установления категорий для гостиниц и других объектов, которые предоставляют услуги по временному размещению. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

"Принятые изменения позволят аккредитованным органам проводить сертификацию и оценку соответствия работы гостиниц критериям по качеству услуг и сервиса для дальнейшего присвоением категории от 1 до 5 звезд", – говорится в сообщении.

Оценка отелей по критерию соответствия требованиям государственных стандартов отныне будет проводиться органами сертификации, аккредитованными Национальным агентством по аккредитации Украины.

"Наличие сертификатов у отелей поможет потребителям лучше ориентироваться при выборе своего размещения, поэтому будет способствовать повышению добросовестной конкуренции на рынке туристических услуг и улучшению качества туристического обслуживания потребителей", – заявили в МЭРТ.

Напомним, присвоение звезд гостиницам в Украине было приостановлено 1 января 2018 года в связи с прекращением существования органа сертификации УкрСЕПРО.

Ранее в Херсонской области клиентов отеля снимали скрытыми видеокамерами.