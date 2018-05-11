Украинским гостиницам вернут "звезды"

Сегодня, 16:54

Присвоение категорий отелям остановилось с января 2018 года

Украинским гостиницам вернут "звезды"
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Министерство экономического развития и торговли Украины собирается возобновить приостановленный в январе 2018 года процесс категоризации гостиниц и других объектов, предоставляющих услуги временного размещения. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина.

Согласно проекту, присвоение звезд гостиницам было приостановлено 1 января 2018 года в связи с прекращением существования органа сертификации УкрСЕПРО.

МЭРТ предлагает передать полномочия по сертификации гостиниц учреждениям, которые получили аккредитацию Национального агентства по аккредитации Украины (НААУ). Данный орган пребывает в подчинении Минэкономразвития. В частности, НААУ предоставляет аккредитацию органам по сертификации продукции, процессов и услуг.

Перед финалом Лиги чемпионов УЕФА в Киеве цены на посуточную аренду недвижимости стали исчисляться в тысячах евро за сутки. Впрочем, отзывчивые жители столицы сразу после этого стали предлагать иностранцам бесплатные ночевки.

При этом рекордными ценами на аренду жилья в Киеве заинтересовались антимонопольщики. В АМКУ не уверены, что на рынке есть сговор, но все равно проверят этот вопрос.
звезды, гостиницы, отели, Минэкономразвития

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Источник:

"Сегодня"

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