Украинский бизнес адаптировался к Керченскому мосту – АМПУ

Украинский бизнес уже адаптировался к строительству и открытию Керченского моста. Об этом заявил и.о. главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс, сообщает "Дело".

"Переориентация грузопотока незначительная и больше связана с диверсификацией рисков. Это произошло во время строительства Керченского моста, когда возводились арки моста и судоходство было закрыто на определенное количество дней, и были риски срыва поставок грузов. Сегодня мы видим, что ситуация стабилизировалась, бизнес адаптировался к ситуации. Я имею в виду лимитирующий объем судов. Грузовладельцам пришлось менять зафрахтованные суда, некоторые меняли технические параметры судов, снимая радионавигационное оборудование, чтобы судно прошло под мостом", – отметил Вецкаганс.

По его словам, АМПУ в этой ситуации работает над дноуглублением портов Азова. Например, в Мариупольском порту работает землесос "Меотида", уже вывезено порядка 100 тыс. куб. м грунта.

"В этом году мы восстановим паспортные глубины в Мариупольском и Бердянском портах, которые были понижены до 7,5 м. С 14 мая в Мариупольском порту нам удалось вернуть их на уровень 7,7 м. Что касается показателей работы, то грузооборот Мариупольского порта по состоянию на начало мая увеличился на 2,8%, в Бердянском — на 1,3%", – резюмировал Вецкаганс.

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Стоит отметить, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.