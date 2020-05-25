После ослабления карантинных ограничений в Украине начало оживляться предпринимательство. Об этом свидетельствуют данные сервиса по работе с открытыми Opendatabot.

В частности, по данным аналитиков, количество вновь зарегистрированных физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) почти вернулось к докарантинным показателям и составило 4775.

Реклама

Читайте также: Как украинцы придерживаются правил карантина – опрос

Также в стране снова растет количество активных вакансий. По сравнению с апрелем-2020 этот показатель вырос почти на 30% – с 31,9 тыс. до 54 тыс. предложений работы.

"Если не случится повторных кризисов, то с четвертого квартала этого года может начаться рост. А через год у нас есть шанс, что рынок труда сможет плавно вернется к состоянию начала 2020 года", – прокомментировал ситуацию основатель Work.ua Артур Михно.

В тренде Украинский бизнес оживает после жесткого карантина

Реклама

Кроме того, в Украине продолжают возобновлять работу кафе и рестораны. Так, уже работает 69% ресторанов (от 100% работавших до карантина). А вот заведения общественного питания восстанавливают работу не так быстро – они вернулись только к показателю в 51%.

"Рестораторам нужно пересмотреть ассортимент меню, возможно концепцию, цены, порции и сориентироваться, как адаптироваться к новому рынку. Заведения, которые выживут, вероятнее всего смогут выйти на показатели начала 2019 не раньше следующего года", – считает СЕО Poster Родион Ерошек.

Напомним, ранее представители украинского бизнеса рассказали, как наладят работу после карантина. Пока только 35% компаний готовы вернуться в офисы в мае, еще 34% – в июне.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как выходят из карантина города Украины:

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама