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Украинский бизнес поставил перед властью 10 задач: список

28 января, 09:37

Достижение этих целей ускорит рост ВВП Украины, уверены в бизнес-ассоциации

/ Фото: Pixabay

Бизнес-сообщество определило для власти 10 ключевых приоритетов, которые помогут достичь экономического роста Украины в 5-7% за год. Об этом сообщили в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

"Большинство приоритетов бизнеса переплетаются с ключевыми вопросами, которые обсуждались на форуме в Давосе, – экономика, технологии, промышленность и экология. В то же время только вместе с базовыми вещами – справедливой судебной системой, действенными правоохранительными органами и наличием равных правил игры – они помогут обеспечить реальные изменения в стране", – отметила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Предприниматели выделили такие приоритеты:

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  • Противодействие теневой экономике, которая, в зависимости от сектора, колеблется от 25% до 60% и создает неравные правила игры на рынке, мешает прозрачному бизнесу развиваться. В частности, речь идет о борьбе с контрабандой и фальсификатом, защите прав интеллектуальной собственности.
  • Снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда и давления на легальный бизнес. "Опыт прошлого года показал, что иногда под лозунгами модернизации налоговой системы могут предлагаться не совсем рациональные налоговые новации и выборочное дополнительное налогообложение именно добросовестных плательщиков", – отметили в ЕБА.
  • Внедрение принципов circular economy, в частности, европейский подход в вопросе сортировки отходов (введение расширенной ответственности производителя), ведь сейчас более 93% отходов вывозится на свалки и только 4,18% отсортировывается.
  • Гармонизация законодательства Украины с нормами ЕС, чтобы украинская продукция отвечала европейским требованиям и бизнес не имел проблем с поставками продукции из и в ЕС.
  • Принятие современного трудового законодательства.
  • Продолжение медицинской реформы, наличие прозрачных критериев для дальнейшего расширения программы "Доступные лекарства" и контроль качества лекарств.
  • Содействие развитию международной торговли, в частности, решению вопроса нехватки разрешений на грузовые автомобильные перевозки, а также введение "промышленного безвиза".
  • Содействие инновациям, развитию образования и внедрению новых технологий в бизнесе и в государственном управлении.
  • Открытие рынка земли, которое будет содействовать инновациям и внедрению новых технологий в бизнесе и в госуправлении.
  • Стимулирование инвестиционной привлекательности Украины в целом и регионов в частности.

"Прошлый год принес важные сдвиги в направлении делегирования определенных функций и активов частному сектору – запуск "большой" приватизации и механизма концессии. Надеемся на продолжение этой тенденции и в 2020 году. Это позитивные сигналы для инвесторов и новые возможности для привлечения финансирования и уменьшения коррупционных проявлений", – отметили в ЕБА.

В тренде
Украинский бизнес поставил перед властью 10 задач: список

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

Напомним, как говорится в январском отчете ВБ, рост ВВП Украины в 2021-2022 годах может составить еще больше – 4,2%. В то же время Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что украинская экономика продемонстрирует гораздо более скромный результат – всего 3% в 2020 году и 3,1% в 2021-м.

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промышленность бизнес экономика ВВП задача ЕБА цели

Источник: Сегодня

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