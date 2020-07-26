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Украинский бизнес предупредил о риске повышения "минималки"

26 июля, 06:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Предприниматели предложил вариант решения проблемы

Планы Кабинета министров повысить размер минимальной заработной платы увеличат налоговую нагрузку на оплату труда, а потому могут увеличить долю теневой экономики в Украине. Такое мнение выразили представители Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

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"По мнению бизнес-сообщества, такие планы являются тревожным сигналом о курсе, взятом на увеличение налоговой нагрузки на оплату труда", – заявили в ассоциации.

Там объяснили, что в случае повышения минзарплаты вырастет и максимальная величина базы начисления единого социального взноса (ЕСВ).

"Существуют небезосновательные опасения, что увеличение налогового давления на оплату труда, да еще и в период экономического кризиса, будет стимулировать рост сектора теневых заработных плат. Ведь увеличение теневого сектора создаст неконкурентные условия для добросовестных налогоплательщиков", – считают в ассоциации.

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Представители бизнеса заявили, что в случае роста минимальной зарплаты будут настаивать на пропорциональном снижении максимальной величины базы начисления ЕСВ, чтобы не допустить увеличения нагрузки на налогоплательщиков.

Напомним, с января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривни. В 2019 году "минималка" была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн. Недавно Кабмин по поручению президента Владимира Зеленского запланировал три повышения минзарплаты:

  • 1 сентября 2020 года – до 5000 гривен;
  • с 1 января 2021 года – до 6000 гривен;
  • с 1 июля 2021 года – до 6500 гривен.

Говоря о повышении минимальной зарплаты в Украине, Зеленский отмечал, что это "выглядит вполне реалистично":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Источник: Сегодня

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