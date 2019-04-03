Украинский бизнес вернул в страну выведенные полмиллиарда долларов инвестиций

Операции преимущественно осуществлялись через Кипр, Нидерланды, Швейцарию и Австрию

Фото: Pixabay

Украинский бизнес вернул в страну выведенные полмиллиарда долларов инвестиций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4f3/0e0/5ca4f30e044f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4f3/0e0/5ca4f30e044f5.jpg 2019-04-03T21:03:00+03:00 Бизнес Операции преимущественно осуществлялись через Кипр, Нидерланды, Швейцарию и Австрию

Украинский бизнес в 2018 году вернул в Украину 0,5 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, ранее выведенных за рубеж.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, эта сумма составила 20,6% прошлогоднего объема прямых иностранных инвестиций в экономику нашей страны.

Отмечается, что такие операции преимущественно осуществлялись через Кипр, Нидерланды, Швейцарию и Австрию.

По информации НБУ, в течение 2010-2018 годов объем такого возврата инвестиций составил 8,4 млрд долл., или 22% общего объема инвестиций за этот период.

Наибольший объем возврата инвестиций произошел в течение 2010-2013 годов, когда они составляли около трети от общего объема инвестиций.

В то же время, в 2014-2015 годах после политических изменений и начала военных действий на востоке Украины произошел отток средств из Украины, но в 2016 – 2018 годах приток средств возобновился.

Отметим, поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины, по оценкам Национального банка, за 2018 год составили 2,5 млрд долл., 60% из которых направлены в реальный сектор.

Напомним, украинским предприятиям, нарушившим налоговое законодательство при выплате зарплат и других доходов физлицам, в январе-феврале 2019 года доначислили к уплате в бюджет 157 млн грн налогов и сборов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Также мы писали, что бизнес в Украине обяжут обустраивать рабочие места для людей с инвалидностью. В новых стройнормах об инклюзивности содержится более сотни изменений.

Между тем, украинский стартап с проектом по искусственному интеллекту купили израильтяне. Сумма сделки будет не сразу выплачена целиком.

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