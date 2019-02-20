Украинский бизнес живет почти без кредитов: в НБУ назвали причины

Пока что юрлица берут в основном краткосрочные займы

Фото: пресс-центр НБУ

Украинский бизнес живет почти без кредитов: в НБУ назвали причины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d28/fc2/5c6d28fc2e697.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d28/fc2/5c6d28fc2e697.jpg 2019-02-20T16:57:00+02:00 Бизнес Пока что юрлица берут в основном краткосрочные займы

В Украине растут объемы кредитования, но темпы активизации пока довольно низкие. Об этом рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью порталу "Минфин".

Сологуб отметил, что кредитование физических лиц растет быстрыми темпами, но с займами для бизнеса есть определенные проблемы.

"В вопросе кредитования юрлиц есть несколько аспектов. Общий портфель таких кредитов в гривне вырос в 2018 году на 2% — цифра совсем небольшая. Но мы понимаем, что рынок, как гири, тянут огромные объемы проблемных кредитов, которые "сидят" в системе. В общей картине мы выделили работающие компании, в истории которых нет дефолтов. И по нашим последним расчетам, за 12 месяцев кредитование таких заемщиков выросло на 26%", – отметил Сологуб.

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По его словам, банкиры утверждают, что несмотря на рост кредитной ставки, спрос на кредиты остается высоким.

"Хотя речь идет о краткосрочных кредитах – на пополнение оборотных средств. Благодаря оживлению экономики, которое мы увидели в прошлом году, финансовые возможности компаний таковы, что они могут выдержать краткосрочные кредиты, несмотря на высокие ставки. Я не стану утверждать, что такая ситуация может продолжаться долго. Ставки должны уменьшаться и стимулировать долгосрочное кредитование", – пояснил Сологуб.

Впрочем, как отметил замглавы НБУ, низкая доступность кредитов все равно пока не стала главной проблемой украинского бизнеса. При этом ранее в Нацбанке уже прогнозировали рост темпов кредитования в 2019 году.

"Не снимая ответственности с Нацбанка, скажу, что это отнюдь не главная преграда для развития экономики. НБУ ежеквартально опрашивает предприятия об их инфляционных и бизнес-ожиданиях. И среди препятствий, которые они видят для своего инвестиционного развития, недоступность кредитования находится далеко не на первом месте. Наибольшие трудности создают высокие цены на сырье, дефицит квалифицированных кадров, политическая неопределенность. Поэтому не стоит ожидать, что если мы снизим учетную ставку, кредитование сразу вырастет", – подчеркнул Сологуб.

Напомним, в ноябре-2018 в Украине заработал закон о возобновлении кредитования. В пояснительной записке к законопроекту 6027-д авторы уверяли, что он позволит уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков и будет способствовать активизации кредитования в Украине. Журналисты "Сегодня" разбирались, на что влияют новые законодательные нормы:

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