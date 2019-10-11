Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Украинский IT-проект стал "единорогом": чем занимается Grammarly

11 октября, 12:46

Компания привлекла новые инвестиции и строит грандиозные планы

Соучредитель Grammarly Макс Литвин. Фото: grammarly.com

Соучредитель Grammarly Макс Литвин. Фото: grammarly.com

Украинцы, как известно, уже славятся по всему миру уникальными стартапами. А теперь отечественный IT-проект Grammarly стал "единорогом" – то есть оценка рыночной стоимости компании превысила 1 млрд долларов. Как сообщили в компании, отметку достигли после привлечения 90 млн долл. инвестиций для развития онлайн-сервиса.

Этот онлайн-сервис Grammarly создает на основе искусственного интеллекта – для помощи в написании текстов на английском языке. Привлеченные 90 млн долл. инвестиций понадобятся для усовершенствования технологии комплексного ассистента для личной и профессиональной коммуникации на английском языке.

Приложение Grammarly. Фото: grammarly.com

"[Инвестиционный] раунд <...> поспособствует развитию компании и росту количества клиентов. Его повторно возглавила компания General Catalyst, к которой присоединились текущие (среди них – IVP) и новые инвесторы", – отметила пресс-служба компании.

Реклама

Grammarly планирует сделать свой сервис доступным везде, где может происходить письменная коммуникация на английском языке.

Компанию основали в 2009 году в Киеве украинцы Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер. Офисы проекта работают в Киеве, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Ванкувере. Grammarly в 2017 году уже привлекала 110 млн долларов инвестиций.

В тренде
Тарифы на газ: какими будут цены для украинцев

Напомним, ранее сообщалось, что проект GitLab с украинским сооснователем также стал "единорогом". Эта компания была основана в 2014 году украинцем Дмитрием Запорожцем и голландцем Сидом Сибранджи.

Новости "Сегодня" также рассказывали, чем живут и как зарабатывают украинские программисты. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

инвестиции инвесторы проект компания единорог IT-сектор украинские программисты стартапы IT-проект

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рада
Рада "разбанила" закон об электронных чекахБизнес
Украинцев оставят без госстандартов: как это отразится на качестве
Украинцев оставят без госстандартов: как это отразится на качествеЭкономика
Украинцы стали гораздо выше ценить свой труд: кто и сколько просит за работу
Украинцы стали гораздо выше ценить свой труд: кто и сколько просит за работуЭкономика
Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: увольнять будут без пособия и отпуска
Украинцам готовят новый Трудовой кодекс: увольнять будут без пособия и отпускаУкраина
В Украине готовятся отменить трудовые книжки: названы риски для работников
В Украине готовятся отменить трудовые книжки: названы риски для работниковБизнес
Отмена госстандартов: экономист предупредил об опасности
Отмена госстандартов: экономист предупредил об опасностиБизнес

Новости партнеров

Loading...