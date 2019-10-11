Украинский IT-проект стал "единорогом": чем занимается Grammarly

Соучредитель Grammarly Макс Литвин. Фото: grammarly.com

Украинцы, как известно, уже славятся по всему миру уникальными стартапами. А теперь отечественный IT-проект Grammarly стал "единорогом" – то есть оценка рыночной стоимости компании превысила 1 млрд долларов. Как сообщили в компании, отметку достигли после привлечения 90 млн долл. инвестиций для развития онлайн-сервиса.

Этот онлайн-сервис Grammarly создает на основе искусственного интеллекта – для помощи в написании текстов на английском языке. Привлеченные 90 млн долл. инвестиций понадобятся для усовершенствования технологии комплексного ассистента для личной и профессиональной коммуникации на английском языке.

Приложение Grammarly. Фото: grammarly.com

"[Инвестиционный] раунд <...> поспособствует развитию компании и росту количества клиентов. Его повторно возглавила компания General Catalyst, к которой присоединились текущие (среди них – IVP) и новые инвесторы", – отметила пресс-служба компании.

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Grammarly планирует сделать свой сервис доступным везде, где может происходить письменная коммуникация на английском языке.

Компанию основали в 2009 году в Киеве украинцы Максим Литвин, Алексей Шевченко и Дмитрий Лидер. Офисы проекта работают в Киеве, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Ванкувере. Grammarly в 2017 году уже привлекала 110 млн долларов инвестиций.

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Напомним, ранее сообщалось, что проект GitLab с украинским сооснователем также стал "единорогом". Эта компания была основана в 2014 году украинцем Дмитрием Запорожцем и голландцем Сидом Сибранджи.

Новости "Сегодня" также рассказывали, чем живут и как зарабатывают украинские программисты. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

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