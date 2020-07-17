Украинский "Лас-Вегас": эксперт рассказал, где могут появиться зоны казино

Таких территорий может быть не больше пяти по всей стране

Верховная Рада 14 июля приняла законопроект № 2285-д во втором чтении и таким образом легализовала игорный бизнес. Среди прочего, в законе появился новый термин – "специальная территориальная игровая зона".

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Такие зоны могут создаваться по решению Кабмина за пределами населенных пунктов (или жилых районов в населенных пунктах) или на территории, которая требует дополнительного стимулирования ее социально-экономического развития.

"Как показывает практика других стран, открытием рынка игорного бизнеса нужно решить две задачи: максимизировать инвестиции и минимизировать социальные негативные последствия. Эти задачи идеально решаются с помощью локальных географических игровых зон. Они бывают разных типов. Например, в Южной Корее есть практика размещения игровых зон на курортах, в зонах аэропортов. Есть специализированные зоны только для иностранцев, есть смешанные. Можно также размещать такие игровые зоны в экономически депрессивных регионах, чтобы таким образом поднять экономику этих регионов. Например, в России есть несколько таких зон – на Алтае, на Дальнем Востоке. У нас можно было бы создать такие зоны возле Одессы или возле Шацких озер. Или, например, в Черниговской области недалеко от Киева", – говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

Законом определено, что на территории Украины может быть создано не более пяти территориальных игральных зон.

Для вступления закона в силу документ еще должны подписать спикер парламента и президент.

Подробнее о том, что приняла Рада, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Делайте ваши ставки: как будут работать казино в Украине".

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