Украинский стартап создал сервис, который улучшает резюме программистов

В прошлом году украинская команда создала платформу для поиска IT-работы по всему миру Relocate.me. Исходя из опыта работы этой платформы, команда поняла, что резюме соискателей в этой отрасли часто требует улучшения, и запустила сервис CV Compiler, – передает AIN.UA.

Этот сервис использует машинное обучение для анализа и улучшения предоставленного резюме. По словам разработчиков, он улучшает резюме так, чтобы оно заинтересовало работодателя. Для работы сервиса команда оцифровала часть советов из книги The Google Resume, а также проанализировала около миллиона технических резюме и тысячи вакансий топовых компаний мира. Текущая версия сервиса предназначена для программистов, но уже есть в планах сделать сервис для нетехнических профессий.

Идея создать такой сервис у команды возникла при работе с Relocate.me. "Тенденция такова, что довольно много опытных кандидатов, в том числе пользователей Relocate.me, получают отказы от работодателей сугубо из-за резюме. Хотелось эту цифру отказов уменьшить", – рассказывают в компании.

Базовая версия сервиса бесплатна, он работает по модели freemium. Пользователь может бесплатно проверить свое резюме и получить 3 совета по улучшению своего резюме. Для доступа ко всем рекомендациям, шаблонам резюме и другому контенту нужно перейти на один из трех платных планов.

Первую версию продукта запустили на Product Hunt, тогда же о нем написал TechCrunch. С момента запуска 21 ноября сервис получил около 10 000 новых пользователей. Команда уже заключила сделку с сообществом для программистов Metadevelopment, которые купили 100 лицензий для своих выпускников.

В ближайших планах у стартапа – расширить сервис до большего количества IT-специалистов: для product- и project- менеджеров, дизайнеров, для нетехнических профессий, добавить возможность анализа LinkedIn-профиля, конвертацию своего исходного резюме в веб-шаблон для редактирования и загрузки. "Надеемся, у нас получится стать Grammarly для резюме", – говорят в компании.

Напомним, сервис Relocate.me был запущен в апреле прошлого года. Он бесплатный для всех желающих переехать. А для работодателей цена за вакансию составляет в среднем 250 евро. С момента запуска платформы ей воспользовалось порядка 20 000 пользователей, уже есть реальные истории переезда.

Как сообщалось, айтишник запустил стартап для отправки посылок. Сервис работает по принципу "каждый пользователь и заказчик, и почтальен".

Также мы писали, что американцы купили украинский стартап Newzmate. Стартап суммарно привлек $850 000 инвестиций.

Тем временем, представительство ЕС в Украине запустило платформу с информацией о своих программах для стартапов. Информация поделена на четыре категории: финансы, знания, рынки, регулирование бизнеса.