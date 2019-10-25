Украинско-американский стартап получил 35 млн долларов инвестиций

Фото: Very Good Security / Facebook

После того, как отечественный IT-проект Grammarly стал "единорогом", украинско-американский стартап Very Good Security привлек 35 млн долларов инвестиций – деньги вложил инвестиционный банк Goldman Sachs с участием Andreessen Horowitz и Vertex Ventures. Как сообщило издание Techcrunch.

Компания Very Good Security занимается защитой чувствительных данных и кибербезопасностью. Благодаря новому раунду инвестиций, компания планирует увеличить команду в Украине и США, расширить бизнес в энтерпрайз-сегменте и масштабировать процессы для поддержки активного роста.

Ее основали в 2016 году Махмуд Абделькадер и Маршалл Джонс в Сан-Франциско. В том же году был открыт офис в Украине. Первыми сотрудниками VGS были Олег Скляренко и Кристина Монец, которые в том же 2016 году открыли представительство компании в Киеве. Сейчас в компании работает более 80 сотрудников, из которых более 50 – в Украине, в Львове и Киеве.

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Напомним, ранее сообщалось, что проект GitLab с украинским сооснователем стал "единорогом"- то есть оценка рыночной стоимости компании превысила 1 млрд долларов. Эта компания была основана в 2014 году украинцем Дмитрием Запорожцем и голландцем Сидом Сибранджи.

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