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Украинского разработчика игры Metro купили шведы: что известно

14 августа, 10:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Сумма сделки составила 36 миллионов долларов

Шведская компания Embracer Group купила 100% доли в украино-мальтийской геймдев-студии 4A Games, которая является разработчиком популярной серии игр Metro. Об этом сообщила пресс-служба Embracer Group.

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Сумма сделки составила 36 млн долларов. А в случае выполнения ряда обязательств разработчики получат еще 35 млн долларов в течение ближайших пяти лет. Embracer Group купила украинскую студию через дочернюю компанию Saber Interactive.

"Группа Embracer и Saber Interactive – идеальные партнеры для 4A Games и для следующей фазы роста. Вместе мы сможем построить франшизу Metro и сфокусироваться на обеспечении нашей фанбазы", – говорится в сообщении.

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Сейчас в 4A Games работают 150 сотрудников в двух студиях – в Украине и на Мальте. Кроме студии 4A Games, Embracer Group купила еще семь студий разработчиков игр: DECA Games, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games, Vermila Studios, New World Interactive, Palindrome Interactive.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, как делают видеоигры в Украине. Мы выяснили, сколько времени уходит на одну игру и что делают для того, чтобы персонажи вызывали у игроков эмоции.

Также мы рассказывали, как живут украинские программисты в мировой столице высоких технологий – Кремниевой долине:

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