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НБУ снял ограничение на покупку валюты в кредит

Сегодня, 06:06

Постановление вступает в силу в четверг, 8 августа

/ Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) в рамках валютной либерализации разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме. Соответствующее постановление вступает в силу в четверг, 8 августа, сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ отмечает, что такое решение позволит предприятиям эффективнее управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения собственных обязательств в удобное время.

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"Также усовершенствован валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям. Банки обязаны завершать надзор за экспортными операциями в течение пяти рабочих дней с момента получения от Нацбанка информации об изменении обслуживающего банка в таможенной декларации клиента. Это позволит избежать двойного контроля клиентской операции", – сообщили в пресс-службе.

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В Нацбанке добавили, что с начала года НБУ отменил более 30 валютных ограничений, в частности, полностью отменена обязательная продажа валютной выручки бизнесом, предварительный заказ гривни для покупки валюты и ограничения на репатриацию дивидендов за границу.

Новости "Сегодня" писали, что в феврале 2019 года вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", который начал активную фазу снятия ограничений НБУ. Сразу после этого Нацбанк расширил перечень валютных послаблений для бизнеса, населения и банков. 

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Источник: Сегодня

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