В Украину ринулись крупные мировые бренды

В среду официально было объявлено о том, что один из крупнейших мировых производителей и продавцов товаров для дома — IKEA — заходит в Украину. Как сообщили в компании, первый официальный магазин IKEA откроется в столице в еще строящемся торгово-развлекательном центре Ocean Mall в следующем году.

Приход IKEA в Украину отметил даже президент Петр Порошенко.

"Мы наконец завершили 13-летнюю процедуру вхождения шведской компании на украинский рынок: IKEA нашла надежных партнеров при содействии государства и, констатируя улучшение инвестиционного климата, наконец приняла это чрезвычайно важное решение", — написал президент в Facebook.

Почему важно

Новость стала одной из самых популярных и одной из самых комментируемых в Facebook. С точки зрения большой политики и большой экономики, это вхождение на рынок — свидетельство улучшения экономической ситуации и инвестиционного климата в Украине. Пару месяцев назад посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем подтвердил в одном из интервью:

"Опыт IKEA и H&M будет важным для многих компаний, которые еще не вошли на рынок Украины".

Можно сказать, что Украина уже одержала серьезную репутационную победу. Но для миллионов обычных украинцев приход известного бренда IKEA интересен еще своей продукцией и уровнем сервиса.

Сообщается, что магазин IKEA в Киеве будет небольшим по меркам компании — 4000 кв. м. То есть формат city-store: магазин в городе, а не ангар за чертой. Потенциальные покупатели этим расстроены:

"Это не IKEA", "Шоу-рум для интернет-магазина", — обсуждают в соцсетях.

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Контрабанда

Сейчас в Киеве можно увидеть не один магазин, на котором красуется надпись IKEA. Но это не настоящие магазины, речь о незаконном использовании торговой марки.

"Очень важно этот вопрос решить", — заявил посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем.

А украинский экономист Александр Охрименко предупреждает: по ценам в нынешних одноименных магазинах не стоит судить о ценах в настоящей IKEA:

"Ребята возят контрабанду, налоги не платят, поэтому цены у них ниже плинтуса".

Крик редакции: чего не хватает нам

Станислав Шкапа, ловец сейлов, фан дисконтов:

Дорогих бутиков у нас достаточно, а вот бюджетного масс-маркета одежды много никогда не будет. Как C&A в Германии или Primark в Британии. Чтобы маечки по 100 грн и пальтишки за 1000. Ну и появление Apple Store, считаю, делом чести для страны. А пока я — за Android.

Ирина Крикуненко, модница и красавица:

Мне, как девушке, не хватает магазинов одежды и обуви — Converse, АSOS и New Look. Впрочем, есть еще одна проблема: в наших магазинах просто ужасный выбор. За границей в той же Zara глаза разбегаются, у нас же закупщики, похоже, выбирают самые неприглядные вещи.

Алексей Пономаренко, шоппингофоб 42-го левела:

Знаю, что жене и детям не помешал бы живой магазин одежды Uniqlo. Вот жена Юля сразу дополняет: еще Cos и & Other Stories. А моему другу Ване, который создает и продает за границу прибамбасы для электронной музыки, не хватает платежной системы PayPal.

Мария Пирогова, ценитель уюта и тепла:

Как вечно мерзнущей, мне очень не хватает японского бренда Uniqlo с их тонкими и теплыми пуховиками. Здорово, если бы в пешей доступности был и Victoria’s Secret — из США заказывать красивое белье очень дорого. Не помешал бы локализованный сайт Amazon и доставка заказов дронами.

Алексей Павлюк, меломан и антипират:

Я коллекционирую музыкальные диски, поэтому мне очень не хватает Virgin Megastore или Saturn Mediamarkt, как в Европе. Там в одном месте можно найти какую угодно музыку. Увы, но такого магазина в Украине не будет никогда. У нас народ предпочитает все качать в сети.