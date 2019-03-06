Умножить налоги на два: "айтишники" рассказали, что думают об идее Рады
10% налога с дохода – общемировая практика для ІТ, считают инициаторы законопроекта
Народные депутаты зарегистрировали законопроект №10094, которым предложили определить ІТ-специалистов, оформленных как физлица-предприниматели, в пятую группу плательщиков единого налога. Инициаторы изменений убеждены: удвоение ставки единого налога до 10% соответствует международной практике.
"10% – это ставка, применяемая для ІТ-специалистов в Беларуси, Индии… Если учесть, что средний доход ІТ-специалиста – 2000 долларов, то 200 долларов налога – это нормально. В гривне это около 5000. Если добавить удвоенный единый социальный взнос – выйдет, что в среднем будет уплачено 6000 гривен налогов с такого человека", – сказал "Сегодня" один из инициаторов законопроекта, депутат Алексей Скрыпник.
В целом ІТ-специалисты с пониманием относятся к предложению увеличить налоги, но указывают на необходимость законодательно прописать некоторые моменты.
"Несколько сотен тысяч предпринимателей вынуждены будут одновременно переоформлять документы. [Важно], насколько удастся наладить этот процесс с административной точки зрения. Также IT-сообщество обращает внимание на необходимость параллельно доработать законодательство в сфере трудовых отношений - с учетом проектной специфики работы "айтишников" и других работников креативной сферы", – отмечает менеджер ІТ-комитета Европейской Бизнес Асоциации (ЕБА) Евгения Лугановская.
А в Ассоциации "IT Ukraine" предупреждают: постоянное изменение "правил игры", в частности, налоговых, плохо воспринимается иностранными инвесторами. Поэтому участники рынка рассчитывают найти консенсус с властью и принять решение на долгосрочную перспективу.
"Обратите внимание, что никаких ограничений по использованию третьей группы (ФЛП; в ней сейчас зарегистрировано большинство "айтишников-упрощенцев". – Ред.) в законопроекте нет. То есть "айтишник" может выбрать – остаться на второй или третьей группе или перейти на пятую, которая является правом, а не обязанностью. Преимуществом пятой группы на фоне плавного повышения налогов на 1% в год может быть больше гарантий, что, например, Минсоцполитики не придет и не переквалифицирует взаимодействие между компанией и предпринимателем в трудовые отношения", – рассуждает и.о. исполнительного директора Дмитрий Овчаренко.
Кроме того, для большинства программистов фирмы устанавливают уровень зарплаты уже с учетом уплаты налогов. Потом сотрудник оформляет доверенность и передает фирме право платить налоги за него. Так что ставки налогов становятся заботой не работника, а работодателя. Сотрудник получает "на руки" оговоренную с работодателем сумму, вне зависимости от того, сколько взыскало государство.
Напомним, последнее время в Украине увеличилось количество предложений по реформированию налоговой системы. Например, депутаты предложили ввести новую прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц с максимальной ставкой налога 48%. Эта инициатива уже вызвала бурю возмущения среди представителей бизнеса.
Кроме того, ранее также пытались изменить шкалу начисления ЕСВ – единого социального взноса. Однако предложенные варианты так и не нашли отражения в Налоговом кодексе и госбюджете на 2019 год:
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