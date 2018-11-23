"Уродское обновление": новый дизайн Instagram не понравился пользователям

В Instagram тестируется новое обновление, благодаря которому изменится привычный вид вашей странички. Новшества коснутся аватарки пользователя, расположения фолловеров и подписок, а у бизнес-акаунтов появятся новые возможности. Как говорят разработчики, обновление должно облегчить использование соцсети на мобильных устройствах, но вот пользователям пока что как-то не очень нравится.

В блоге социальной сети Instagram появилось объявление о том, что в течение следующих нескольких недель будет проводиться редизайн профилей, обновления коснутся шапки профиля. Например, аватарка пользователя переместится из верхнего левого угла в правую сторону и станет больше, зато вашим подпискам и фоллловерам придется потесниться, ведь им выделили всего одну небольшую строчку.

Помимо этого, на новых страничках не будет отображаться количество публикаций, зато у бизнес-страниц появится больше возможностей — например, можно будет начать оформлять заказ без перехода по ссылке в шапке профиля.

Разработчики выложили скриншоты новых дизайнов.

Некоторые пользователи инстаграма написали в соцсетях, что у них уже появилось обновление.

"Новый дизайн профиля в Instagram начал появляться. Но, кажется, людям не очень понравился новый дизайн", – пишет Alex.Chuck.

"Это самое уродское обновление в Instagram, которое можно было сделать", – возмущается Балувана.

"Выглядит как неудачно скопированный дизайн Instagram. Кстати, они вроде тестят только, у меня еще не появилось", – пишет Nick



Ранее мы писали, что Instagram объявил о введении нескольких новых функций, которые сделают шопинг в приложении более удобным. Например, в видео-постах появится возможность добавить товарные теги.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Также сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".